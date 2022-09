La modelo “más gigante de OnlyFans” gana millones y confianza en la aplicación

Desde diferentes aspectos, el coronavirus y OnlyFans se han convertido en dos fenómenos que han modificado la vida de miles de personas en los últimos tiempos.

La pandemia vino a modificar al mundo como lo conocíamos antes de la gran enfermedad. Ya que muchas personas perdieron su empleo o vieron reducidos sus ingresos, debido a que los encierros y cuarentenas pegaron fuertemente en los negocios. Sin olvidar los millones de contagios y fallecimientos.

Paralelamente, OnlyFans y otras plataformas comenzaron su ascenso, mientras que las personas se resguardaban en sus caras para evitar la propagación del COVID-19.

En ese tiempo, María Temara perdió su trabajo como contadora, sin imaginar que sería el primer paso de un cambio radical de su vida.

La chica mide 6.2 pies (1.89 metros), por lo que optó por contar sus aventuras como “una mujer gigante” en las redes sociales, para tener especial éxito en TikTok.

Fue una gran ayuda para ella, ya que durante gran parte de su vida sufrió bullying. Muchas personas se burlaban de que era muy alta; sobre todo, cuando se encontraba en la escuela.

Al ver que sus seguidores le pedían más contenido, el cual recibían con mucho ánimo, optó por abrir su cuenta de OnlyFans.

Fue la mejor idea que pudo tener para sus bolsillos. María Temara convirtió lo que por años fue considerado como su debilidad en su fortaleza y se publicó como “la modelo gigante”.

El resto es historia. Con su particular contenido ahora gana más de 100 mil dólares al mes, y su cuenta sigue aumentando, gracias al contenido que publica en OnlyFans.

““Todos me miraban pero yo estaba feliz. Si a la gente no le gusto porque soy muy alta, ése es su problema”, contó, recordando que en la secundaria se sentía insegura porque ningún chico se fijaba en ella. Ahora, la gente empezó a contar que le encantaba mi contenido, así que no me detuve”, dijo “la mujer gigante de OnlyFans”.