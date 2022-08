Tres famosos actores que le han sido infieles a sus parejas

Muchos de los actores y actrices colombianos cuentan con una belleza sin igual, sobre todo las mujeres, por eso es que a muchos les ha costado no desarrollar otro amor, más allá de la amistad, debido al mismo tiempo que comparten cuando suelen grabar las novelas. Hoy reunimos tres polémicas infidelidades sucedidas en la televisión colombiana.

Adriana Arango, Robinson Díaz y Sara Corrales

Robinson llevaba casado 15 años ya con Adriana Arango, cuando él fue llamado para ser protagonista de ‘Vecinos’. En la novela, Sara Corrales era la novia, por lo tanto, tenían que compartir mucho tiempo y escenas juntos. Luego de varios años, la misma Sara reveló en una entrevista, que ella se enamoró del actor y parece que fue mutuo. Todo salió a la luz porque Adriana llegó a la casa de Sara porque encontraron el carro del actor bastante cerca. En ese momento, la pareja se separó, pero cinco años después volvieron a internarlo

Patricia Ércole, Miguel Varoni y Aura Cristina Geithner

Este efímero romance también sucedió en medio de las grabaciones de ‘La potra Zaina’ en 1993. En ese momento, Miguel estaba casado con Patricia Ércole, pero luego de conocer a Aura, no pudo evitar ser atraído por su belleza, así que tuvieron una relación bastante corta, pero todo se supo. Aura afirmó en una entrevista que ella salió crucificada “Fue doloroso enfrentar una sociedad castigadora, una sociedad en la que él era el rey, premiado, y yo era la mala del paseo. Fue terrible, fue difícil”. Después de eso, el actor conoció a Catherine Siachoque, que es con quién está actualmente.

Stephanie Cayo, Juan Alfonso Baptista y Natalia París

Más conocido como ‘El Gato’, estuvo seis años al lado de Natalia París y a pesar de que en ese momento no se supo nada, Natalia, en medio de una entrevista, reveló que ‘la cachionaron’ con una actriz peruana, y no le dio pena decir hasta el nombre “Se llama Stephanie Cayo, con ella me cachonearon”. Dicho efímero romance se dio cuando los dos estaban grabando ‘La marca del deseo’. Al parecer, el deseo pasó la actuación.