Camila Avella busca la corona de Miss Universo Colombia ¿A la tercera va la vencida?

Camila Avella ya había pasado en dos oportunidades en lo que han sido sus intentos de participar y coronarse. Uno de ellos fue por departamento de Casanare y también por Bogotá, a participar en el concurso nacional de la belleza en Cartagena.

Pero ahora tiene el decreto listo para participar en el Miss Universo Colombia, por lo que, si pudiera realizar su sueño ya que, a pesar de estar casada y tener una hija, no hay restricción para las concursantes.

“Soy Casanare 💛💙❤️ estoy segura que las personas que me conocen saben lo orgullosa que me siento de ser llanera y sueño con poder ser la primera MUC que tenga mi departamento, pero no la última”, escribió la modelo.

Agregó en una publicación en la red social Instagram, con la imagen oficial de selección para participar en el casting, que es hora de dejar de ver a Casanare de la forma en la que ha sido cuestionada hasta ahora.

“Casanare un departamento que lamentablemente ha tenido mala imagen y lo han catalogado como el departamento más peligroso del país, lo que ustedes no saben es la calidad humana que tenemos los casanareños”, sentenció Camila Avella.

Por último, hizo alusión a lo que es cada raíz de esa tierra y de todas las bondades que representa la región en cada ámbito, por lo que será más que un honor poder representarla.

“Nuestra cultura y folclor que nos llena de orgullo y perrenque, nuestras infinitas tierras llenas de riqueza y ni se diga lo afortunados que somos al tener tanta fauna y flora silvestre y para terminar la gastronomía, que a los que les gusta comer sabroso como a mí ya saben a donde tiene que ir 💛💙❤️ Casanare te llevo siempre conmigo”, finalizó.

La información fue bien recibida por sus seguidores quienes desde ya le desearon el mayor de los éxitos en esta nueva oportunidad y apuestan a que sea ella quien represente a Colombia ante el mundo entero.