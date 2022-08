Director de House Of The Dragon es conocido por haber dirigido estos episodios de Game Of Thrones

Miguel Sapochnik es el showrunner de House Of The Dragon (Grabaciones de Game Of Thrones)

Una de las labores más difíciles para la realización de House Of The Dragon fue encontrar los showrunner que encabezarían esta producción y la solución a este problema se encontró en el mismo equipo de trabajo de Game Of Thrones.

Los showrunner de House Of The Dragon está de la mano de Ryan Condal y de Miguel Sapochnik, este último es conocido por haber dirigido los episodios más aclamados dentro de la serie protagonizada por Kit Harington.

Tras el éxito alcanzado por Game Of Thrones que contó con la dirección ejecutiva de David Benioff y D. B. Weiss, los productores premiaron la labor cinematográfica realizada por Sapochnik dentro de la historia de George R.R. Martin, para delegar la responsabilidad de desarrollar House Of The Dragon.

Los créditos del primer episodio cuenta a Miguel Sapochnik en la dirección y Ryan Condal en el guion.

[Te recomendamos leer: House of the Dragon: Milly Alcock confiesa en quién se inspiró para su papel]

Estos son los episodios de Game Of Thrones que cuentan con el sello de Sapochnik

Episodios dirigidos por Sapochnik en Game Of Thrones

Game Of Thrones - Temporada 5: episodio 7 “The Gift”

Sinopsis: Mientras Brienne espera una señal, Sansa intenta hablar con Theon para que la ayude. A pesar de las condiciones desfavorables, Stannis no está dispuesto a posponer el ataque a Invernalia. (mirar tráiler aquí)

Game Of Thrones - Temporada 5: episodio 8 “Hardhome”

Sinopsis: Septa Unella acosa a Cersei para que confiese todos sus crímenes contra la fe. Jon llega al campamento de los salvajes para convencerlos de que se unan a él. Daenerys elige un destino para Tyrion y otro diferente para Jorah

Game Of Thrones - Temporada 6: episodio 9 “La batalla de los bastardos”

Sinopsis: Sansa y Jon aguardan en el Norte a que dé comienzo una de las batallas con mayor envergadura para los Stark y que será decisiva en su lucha contra los Bolton por recuperar Invernalia. Mientras tanto, Daenerys se dispone a trazar junto a Tyrion un plan que ponga fin al enfrentamiento con los esclavistas. Esta y su acertado consejero intentarán por todos los medios hacerse con una potente flota de navíos.

Game Of Thrones - Temporada 6: episodio 10 “Vientos de invierno”

Sinopsis: Cersei lleva a cabo una venganza terrible contra el Gorrión Supremo y todos sus enemigos. Por otro lado, Jon Snow debe tomar una decisión que afecta a todo el Norte. Finalmente, Daenerys se dirige a Poniente para reclamar el trono. (mirar escena aquí)

Game Of Thrones - Temporada 6: episodio 3 “The Long Night”

Sinopsis: Brienne y Jaime preparan al ejército para la batalla, mientras que Arya está decidida a demostrar su valor como guerrera a medida que se acerca la muerte.

Game Of Thrones - Temporada 6: episodio 5 “The Bells”

Sinopsis: Daenerys y Cersei evalúan sus opciones después de su enfrentamiento en las puertas de la ciudad. Sus ejércitos esperan instrucciones al borde de una guerra inminente. (mirar tráiler aquí)