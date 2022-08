Karol G revela que rechazó una oferta de DC para participar en “Aquaman”

La cantante colombiana Karol G reveló que rechazó una oferta de la empresa DC Comics para realizar un papel en la película de Aquaman protagonizada por Jason Momoa.

Según indicó la intérprete de “Provenza”, tuvo que declinar la oferta debido a que se le exigía dejar sus compromisos musicales por ocho meses y para ella su carrera musical es prioridad.

“A mi me ofrecieron un papel para la película de Acuaman, un papel super chimba, pero el compromiso era tan grande que me daba susto soltar, tenía que dejar de hacer música por ocho meses y primero lo primero. Mi música es lo más primordial en este momento, tuve que rechazar ese papel. A mi me encantaría ser la mala de la película”, expresó Karol G en una entrevista realizada por Molusco TV.

La artista indicó que si hubiera aceptado el papel que hubiera sido en el año pasado no hubieran ocurrido los grandes éxitos que tuvo durante el 2021.

Karol G realizó la entrevista con el locutor Jorge Pabón “El Molusco” en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan. Razón por la cual compartió un video del estadio en sus historias que provocó que muchos se preguntaran si se trataba de un próximo concierto en el mismo escenario donde se presentó Bad Bunny y en enero del 2023 Daddy Yankee hará lo propio.

La colombiana también estuvo en Puerto Rico para participar del concierto del trapero Eladio Carrión donde cantaron juntos en vivo el tema “No te deseo el mal”.