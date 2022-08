House of the Dragon: Milly Alcock confiesa en quién se inspiró para su papel

House of the Dragon

Los fanáticos de la serie Games of Thornes gozan de felicidad por la reciente vuelta a la pantalla de la maravillosa historia que atrapó por años a millones de sus seguidores. Esta vez el regreso fue por parte del spin-off producido de nuevo por la cadena HBO, House of the Dragon.

Aunque sólo se ha transmitido un solo capítulo, ya se conoce que la joven y prometedora actriz, Milly Alcock, es el eje principal de la nueva entrega de la saga al interpretar a la princesa Rhaenyra Targaryen, lo que ha causado automáticamente miles de comparaciones con la reconocida estrella, Emilia Clarke.

Entre las diversas opiniones y recientes comparaciones, también se especula si la actuación y desenvolvimiento del nuevo personaje de House of the Dragon está basado e inspirado en el que desarrolló por mucho tiempo Clarke, Daenerys Targaryen.

Archivo - Emilia Clarke es Daenerys Targaryen en Juego de tronos HBO - Archivo (HBO/Europa Press)

Inspiración

En una reciente entrevista de Alcock concedida para el New York Post, admitió un gran respeto y admiración de su parte para Emilia Clarke y su famoso personaje que hasta los momentos ha marcado su corta carrera actoral. No obstante, aseguró que ambos personajes comparados en la actualidad no tienen cosas en común y sus diferencias son bastante marcadas.

La actriz australiana agregó al respecto que: “obviamente, hay similitudes en la moral fundamental (de Daenerys y Rhaenyra) como personas, pero en última instancia, se mueven en todo el mundo de manera muy diferente”.

Para aclarar las dudas, la joven de 22 años regaló la primicia de su inspiración: la princesa Rhaenyra Targaryen es el resultado del análisis y estudio de papeles desarrollados por las aclamadas actrices Cate Blanchett en The Golden Age y Audrey Hepburn en Roman Holiday.

“Si pudieras combinar a esas dos mujeres juntas, creo que esa es Rhaenyra. Es ingeniosa y descarada, pero tiene que actuar constantemente y estar a la altura de ese papel majestuoso. Pero, puedes ver debajo de la superficie, ella es bastante incómoda en su piel”, admitió para aclarar el panorama sobre en quién se basó la inspiración.