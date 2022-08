Con una hermosa carta para Cepeda, niña se despidió agradecida de La Voz Kids

En el capítulo de este lunes de La Voz Kids se vivió una interesante batalla en el equipo de Andrés Cepeda entre Mía, Tamara y Annie que se le midieron a cantar ‘El sol no regresa’ de la desaparecida agrupación La Quinta Estación y que lleva un alto grado de exigencia.

Las chicas estuvieron practicando arduamente, haciendo los ejercicio que tanto Cepeda como su asesor Alejandro Santamaría les dejaron para combinar la exigencia vocal con los movimientos en el escenario.

Las menores salieron a dejarla toda en el escenario y mostrando mucha destreza en su presentación, por lo que la decisión para el bogotano era muy difícil.

“Las vi mucho más integradas en el show que en los ensayos, ya que cantaba una y tocaba esperar que la otra entrara, pero en la presentación se vieron mucho más acopladas”, dijo Cepeda.

Llegó la hora de tomar una decisión y el entrenador bogotano se inclinó por Tamara, quien no lo podía creer: “estoy muy emocionada, no puedo creer que esté en la otra etapa. Estoy muy emocionada de que me eligieran y a ellas les digo que nos seguiremos hablando para no olvidarnos nunca”.

Mía y Aniie agradecieron por la oportunidad que les dieron, pero la venezolana no se quiso ir sin antes entregarle una carta a Cepeda como agradecimiento.

“Gracias por la oportunidad de cumplir mi sueño”, decía la nota que el bogotano leyó para todos los entrenadores y agregó: “esto se va directo al corazón”.