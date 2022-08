Shakira y Piqué habrían hecho un acuerdo por un año y ya se rompió por Clara Chía Martí

Piqué ya no oculta su nuevo amor y se muestra muy amoroso con Clara Chía Martí. Este fin de semana circularon fotos y videos de ambos besándose. Fotos que no habrían gustado a Shakira, ya que se habría acordado que por un año no se harían apariciones públicas con alguna nueva pareja por la protección de sus hijos, Milán y Sasha.

👩‍❤️‍💋‍👨💋👄😘



El primer beso en público de Gerard #Pique con su novia Clara Chía Martí de 23 años‼️



Ambos asistieron al concierto de Dani Martín en el #summerFest de Cerdanya.



Shakira y Gerard Piqué irán a juicio por la custodia de sus hijos tras no alcanzar un acuerdo.#shakira pic.twitter.com/3KPV0UJkcO — LA TÍA SANDRA  🔸🔶🔸🔶🔸🔶🔸🔶🔸🔶🔸🔶🔸fans (@ssmesterazteca) August 22, 2022

Acuerdo que Piqué, evidentemente, ya rompió de ser cierto. También se ha conocido que Shakira estaría furiosa y habría tomado la decisión de romper la tregua por la custodia de sus hijos y empezar un juicio.

#EXCLUSIVA 💥 | Gerdad Piqué, cazado junto a su novia Clara Chía: primeras imágenes juntos #Socialité590 https://t.co/UlGWS30WnW — SOCIALITÉ (@socialitet5) August 20, 2022

Por un lado, Piqué quiere que los niños se queden en Barcelona y la colombiana quiere mudarse a Miami. A esto se suma los problemas que Shakira tiene con la justicia española.

Lo que pasaría ahora es verse las caras en un juicio, de acuerdo a medios españoles que recogen información de fuentes cercanas a la cantante de ‘Pies descalzos’.

Problemas legales de Shakira

La Fiscalía de Barcelona solicitó una pena de ocho años y dos meses de cárcel y una multa de 23,8 millones de euros para la cantante colombiana, acusada de seis delitos contra la Hacienda pública por defraudar 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014, simulando que no residía en España.

La acusación mantiene que, al haber residido en España más de 183 días al año, Shakira “era residente fiscal en España y tenía la obligación de tributar por la totalidad de su renta mundial”, tanto respecto al IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) como al impuesto del patrimonio.