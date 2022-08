House Of The Dragon en HBO: esta actriz se identifica de género no binario y usa los pronombres they/them

House of The Dragon se estrenó este domingo 21 de agosto (Captura)

El estreno del primer episodio de House Of The Dragon en HBO Max, este domingo 21 de agosto, confundió a muchos usuarios por no ver el rostro de Emma D’Arcy quien apareció en muchos clips del tráiler presentado a la audiencia. La razón es simple, su papel Rhaenyra Targaryen se presentó en la serie en su versión joven actuado por Milly Alcock.

Se espera que en los próximos episodios ya salga la personificación de D’Arcy como la heredera del Trono de Hierro.

La actriz nacida en Londres de 30 años, es conocida por participar en producciones británicas como Wanderlust para Netflix / BBC, Truth Seekers y Hanna II para Amazon Prime, Wild Bill para ITV y la película de Philippa Lowthorpe Misbehaviour. Además de contar con una larga carrera en el teatro.

D’Arcy ha hecho publico su identificación como persona de género no binario que prefiere usar lo pronombres they/them, decisión que la ha ayudado a enfrentar el papel protagónico en la precuela de Games Of Thrones.

[Te recomendamos leer: ¿Debo ver Game of Thrones para disfrutar House of the Dragon? Todo lo que sabemos]

“Ser no binaria me ayudó a personificar a Rhaenyra”

En una entrevista para el medio estadounidense, The Hollywood Reporter, D’Arcy expresó como ser de género no binario le ha ayudado para interpretar su personaje:

“Rhaenyra tiene una batalla constante con lo que significa ser mujer y es una forastera fundamental. Está aterrorizada de quedar atrapada en la maternidad y es consciente de cómo su posición sería diferente si fuera un hombre. Soy una persona no binaria. Siempre me he sentido atraíde y repelide por la identidad masculina y femenina y creo que eso se desarrolla con sinceridad aquí. Ella no puede asistir a la corte de una manera que sea fácil para otras personas”.

En otra entrevista para El País de España manifestó como cuestionar las dinámicas de género le ha ayudado a construir su personaje. “Ser hija de un rey le otorga un gran poder a mi personaje, pero al nacer mujer se le niega la voluntad propia. En cambio, su tío Daemon, con el que se siente muy identificada, puede hacer lo que quiera. Es su doppelganger [doble], que por ser hombre puede llevar a cabo todo lo que desea, pero que a ella no le está permitido. Pero sí, me ha gustado explorar estas cuestiones”.

La serie House Of The Dragon se transmitirá todos los domingos en HBO y su plataforma streaming durante 10 semanas.