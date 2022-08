HBO Max: estas son las cosas que debes saber antes de ver House Of The Dragon

House of The Dragon relata los acontecimientos ocurridos casi 200 años antes que los hechos de Game Of Thrones. (HBO Max)

La espera para muchos ya terminó. La nueva serie de HBO retomará los destinos de King’s Landing que se encuentra bajo el reinado de los Targaryen muchos años antes de los acontecimientos ocurridos en Game Of Thrones. Sin embargo, si algo promete House Of The Dragon es que el hambre por llegar al trono y todo lo que eso conlleva se mantendrá vigente en la serie.

House Of The Dragon es un Spin-Off de Games Of Thrones que seguirá explorando el universo creado por el escritor George R.R, pero esta vez solo enfocandose en la dinastia Targaryen, basandose en el libro “Danza de los Dragones” que se caracterizó por ser el periodo más sangriento del linaje, a raíz de una guerra de sucesión.

Si eres fanático de Games Of Thrones encontrarás muchas referencia de la popular serie estrenada en el 2011, y si no la has visto, igual puedes disfrutar de esta nueva producción de HBO.

No obstante, si tienes curiosidad por la ambientación de esta serie, entonces continúa leyendo que encontrarás datos que te ayudarán a disfrutar mejor la historia estrenada este fin de semana.

Datos de House Of The Dragon

La Trama

Los sucesos ocurridos en la serie que estrena HBO ocurren exactamente 171 años antes de los hechos de Game Of Thrones. Es decir, no veremos la hazaña de Robert Baratheon junto a Ned Stark para derrotar a Rey Loco, papa de Daenerys Targaryen. Como tampoco veremos el origen de los Caminantes Blancos.

La trama se centrará en la lucha del linaje Targaryen por ganar la sucesión en el Trono de Hierro.

La Fortaleza Roja y King’s Lading

La ciudad que fue destruida por Daenerys Targaryen en la última temporada de Games Of Thrones aquí reaparece perfectamente construida y habitada por El rey Viserys I Targaryen, la princesa Rhaenyra Targaryen y Daemon Targaryan, los protagonista de esta serie dirigida por Miguel Sapochnik.

Personajes

Las figuras clave son el rey Viserys I (Considine); su intrigante hermano Daemon (Matt Smith) y la hija del rey, Rhaenyra (Alcock y D’Arcy), que es un poco demasiado cercana a su tío Daemon, y que está tratando de ser la primera mujer en el Trono de Hierro mucho antes que su descendiente, Daenerys.

También se destaca la Mano del Rey, Otto Hightower, interpretado por Rhys Ifans, su hija, Alicent (interpretada por Emily Carey en su versión joven, y Olivia Cooke después de un salto en el tiempo), que comienza como amiga de Rhaenyra, será un personaje crucial en la guerra civil en desarrollo. Y Lord Corlys Velaryon (Steve Toussaint) es también un poderoso aliado de algunos de estos personajes.

Durante 10 semanas, los usuarios serán testigos del desarrollo de esta historia que cuenta con la vigilancia y producción ejecutiva de George R. R. Martin quien se mostró inconforme con el desenlace que le dieron a su obra Games Of Thrones en la última temporada.