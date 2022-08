Exestrella de “Guardianes de la Bahía” sorprende al abrir su OnlyFans

Con el paso del tiempo, son cada vez los famosos, deportistas, exdeportistas e influencers que han tomado la decisión de abrir su cuenta de OnlyFans.

Y es que, ellos lo han visto como una nueva y original forma de interactuar más de cerca con sus seguidores, mientras generan algunos miles de dólares.

Cabe destacar que, en el modelo de negocio de la plataforma, los creadores de contenido cobran suscripciones a los internautas que deseen ver su fotos y videos privados. OnlyFans se queda con 20 por ciento de las ganancias, mientras que el resto se lo quedan los dueños de las cuentas.

Donna D’Errico, la exestrella de “GUardianes de la Bahía” que abrió OnlyFans

Ahora, Donna D’Errico conmocionó a sus fieles seguidores, al informar que entrará a la plataforma de material para adultos.

La estrella de la popular serie “Guardianes de la Bahía” realizó el anuncio en su cuenta oficial de Instagram. De esta manera, se va a unir a Carmen Electra, su excompañera de la legendaria producción.

“Obviamente, no me tomo a mí misma, ni el hecho de estar en esa página, demasiado en serio. Este post puede molestar a algunas personas. No me importa. OnlyFans es una plataforma bastante similar al resto, con algunas grandes diferencias. No hay censura y no hay bullying/haters. Me apunto”, dijo la modelo y actriz.

Sin desnudos

La intérprete, de 54 años, enfatizó que mostrará fotos en bikini y ropa interior, pero no promete desnudos.

“Cosas divertidas que hago en bikini porque tengo un sentido del humor increíble y a la vez soy muy humilde, así como fotos y videos nuevos y antiguos entre bastidores. Lo que no verán: mis pompas. Lo que no quiero ver: tu hombría”, indicó.

Ella misma manejará su cuenta de OnlyFans

Además, D’Errico recalcó que ella misma manejará su cuenta de OnlyFans, con la intención de estar más cerca de todos sus seguidores.

“No estoy usando una agencia para que la maneje por mí y me niego a usar esos chats contratados para fingir ser yo en los mensajes. Eso está muy extendido ahora. Pero me divertiré con esto durante un tiempo y si llega a ser demasiado para manejarlo yo sola lo cerraré”, concluyó.