‘El negro’ Salas ahora es cantante: “no me gusta tanto ese reguetón de ‘ponte en cuatro’ y eso”

Luis Fernando ‘El negro’ Salas es uno de los actores más reconocidos en Colombia por sus diferentes papeles, tanto de villano como de protagonista, en diferentes producciones importantes del país como ‘Francisco, el Matemático’, ‘Doña Bella’, ‘Allá te espero’, ‘Padres e Hijos’, ‘Doña Bella’’ y más.

Ahora le ‘picó el bicho’ de la música luego de participar en una novela que grabó en Cali. De acuerdo a lo que le dijo al programa La Red Caracol: “Desde hace más o menos un año y medio vine a Cali a hacer una novela y le dije a la niña que hacía de mi hija que siempre me había llamado la atención cantar, pero creo que si uno no tiene talento, grave; ella me dijo que llamara a la mejor coach voal, lo hice, nos vimos y me dijo: ‘veo que hay un aparato vocal poderoso, algo con quien trabajar, como que tienes un súper carro, pero sin pase para manejar’”.

Comenzaron a trabajar y ‘el negro’ fue encontrando su camino y construyendo su proyecto musical: “Me identifico con el pop urbano, no me gusta tanto ese reguetón de te pongo en cuatro y eso, no quisiera cantar eso y no es que sea un puritano, porque hay canciones así que me gustan y cuando suenan en la discoteca me las perreo, pero para eso hay artistas que hacen ese tipo de música”.

Acerca de las críticas que le puedan llegar por su nuevo proyecto de vida, ‘El negro’ Salas dijo: “Hoy en día yo entiendo que, como muy bien dice en la biblia: “de lo que tienes en el corazón habla tu boca”. Acá un colombiano parece que no pudiera ser un artista integral”.

“Quiero hacer música que esté acorde a mi edad, pero obviamente hacerlo bien. A mí nunca me vas a ver con un diente de diamante, el pelo pintado de muchos colores, la chaqueta de neón, ese no es mi estilo”, aseveró el actor.

‘El negro’ Salas se divorció de su esposa tras dos años de matrimonio

Luis Fernando ‘el negro’ Salsa estuvo casado con María Fernanda Patiño, con quien tuvo un hijo, pero en 2016 el matrimonio llegó a su fin. De acuerdo con las palabras del actor, él no la valoró como ella lo merecía.

“Por el chat te llega la foto ‘en bola’ de una vieja, o un video, en fin, esas cosas que obviamente tú como esposo no quisieras ver que le mandan a tu esposa y viceversa”, dijo en el programa ‘Se dice de mí’.

Pese a esto, ‘El Negro’ aseveró que nunca hubo infidelidad, simplemente su pareja se aburrió de verlo tan enamoradizo y tan coqueto con otras mujeres.

Desde ese entonces no ha tenido una relación estable, pues asegura que después de su matrimonio, aprendió que necesitaba encontrar una mujer con la que se sintiera completo y tras la lección que le dejó su pasada relación, mejorar en sus relaciones.