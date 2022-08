FBI confirma que Alec Baldwin sí disparó el arma que mató a su compañera.

El 21 de octubre de 2021 se conoció que el famoso actor Alec Baldwin mató, accidentalmente, a su directora de fotografía, Halyna Hutchins, durante el rodaje de la película Rust.

Con mucho estrés y tristeza, las declaraciones de Baldwin han sido las mismas: “yo no apreté el gatillo”, pero el FBI publicó el resultado tras 10 meses de investigaciones. En una entrevista con ABC News, el pasado mes de diciembre, Alec Baldwin dijo que no apretó el gatillo, y explicó que sintió una tristeza increíble por el disparo, pero no tuvo la culpa de la tragedia.

Informe del FBI

A lo que el FBI desmintió estas declaraciones. El arma no podría haber sido disparada “sin apretar el gatillo”, explica un informe forense del FBI obtenido por USA TODAY.

El FBI revela que realizó tres pruebas de descarga accidental del arma y determinar cómo pudo haberse disparado sin apretar el gatillo. En cada prueba, “con el percutor en reposo, con el percutor en las posiciones de medio y cuarto de amartillado y con el percutor en la posición de amartillado completo, arrojó la misma conclusión de que el arma no habría disparado sin apretar el gatillo”.

En las pruebas, realizadas por el FBI, las autoridades dijeron que varios golpes hicieron que se fracturara el martillo y el percutor detonara el cebador.

Abogado de Alec Baldwin responde

Según USA TODAY, el abogado de Baldwin dijo que el documento del FBI “se está malinterpretando”.

“El arma disparó en la prueba solo una vez, sin tener que apretar el gatillo, cuando se retiró el percutor y el arma se rompió en dos lugares diferentes”, explicó su abogado. “El FBI no pudo disparar el arma en ninguna prueba anterior, incluso cuando apretó el gatillo, porque estaba en muy malas condiciones”.