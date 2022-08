Documental explora el oscuro trasfondo de la familia de Armie Hammer

Una de las cosas que marcó el 2020 fue la caída de “gracia” del actor Armie Hammer luego de que se filtraran varias presuntas conversaciones que habría tenido con varias mujeres donde mostraba conductas inapropiadas y se jactaba de ser “100% caníbal”.

Esta historia se retoma nuevamente en el emocionante documental que estará estrenando Discovery Plus, “The House of Hammer”, que estará además producido por la propia tía del actor y en el que se habla de sus prácticas de canibalismo y sadomasoquismo, además de la turbia historia detrás de otros hombres de la familia.

Pese que el actor sólo ha admitido haber tenido relaciones extramaritales “consensuadas, discutidas y acordadas mutuamente”, a inicios de 2021, el Departamento de Policía de Los Ángeles inició una investigación luego de que una mujer acusó a Armie de violación, aunque, de acuerdo con sus abogados, nada ha trascendido a un litigio.

En este material audiovisual, algunas de las mujeres que intercambiaron mensajes con el y mantuvieron una relación, estarán también participando en la producción con sus testimonios, como Courtney Vucekovich y Julia Morrison.

“Soy 100% caníbal. Te voy a morder”, dice uno de los mensajes que le escribió a una de las mujeres que atestiguan frente a la cámara.

Algunos de los intercambios son incluso a través de mensajes de voz en los que se puede escuchar al actor decirle a una mujer que la quería atar e incapacitar a través del sexo violento. “Aparecer en tu casa y atarte por completo e incapacitarte y poder hacer lo que quisiera con cada uno de los agujeros en tu cuerpo hasta que termine contigo”, dice el mensaje de voz por chat privado de Instagram o ‘DM’.

Estará producido por la tía de Armie

Casey Hammer se muestra además describiendo cómo los hombres de la familia Hammer, multimillonarios en su mayoría, fueron violentos y de comportamientos raros por generaciones. “Cuando salió todo esto sobre Armie, no me sorprendió. Simplemente no es que te despiertes y te conviertas en este controlador oscuro, abusador. Este comportamiento está muy arraigado [en la familia Hammer]”, dijo Casey.

Según la productora, en 1920 el tatarabuelo de Armie, Armand Hammer, fue declarado culpable de homicidio involuntario por un aborto fallido que practicó a la esposa de un diplomático ruso; en 1955, Julian Hammer, hijo de Armand, mató a tiros a un hombre dentro de su casa en Los Ángeles por una aparente deuda de juego.

Casey reveló en su libro, ‘Sobreviviendo a mi derecho de nacimiento’, que su propio padre abusó sexualmente de ella siendo una niña.

Actualmente, Hammer vive en las Islas Caimán para estar cerca de sus hijos y trabaja como vendedor de tiempo compartido y como conserje en un resort pues también fue desheredado por su familia.