Creador de ‘Breaking Bad’ y ‘Better Call Saul’ prepara nuevo proyecto similar a ‘The X-Files’

Con el final de Better Call Saul, se termina una historia que inició en el 2008 con el estreno de Breaking Bad, y a pesar de los deseos de algunos fans en exprimir aún más este universo, los planes de Vicen Gilligan y Peter Gould son otros.

Si bien no descartaron otros Spin-Off de la historia, los realizadores se encuentran desarrollando otros proyectos que pronto darán a conocer con mayor detalle.

De acuerdo con Deadline, Vicen Gilligan está preparando un dramático más similar a la serie ‘The X-Files’ donde se enfocará en la condición humana de una manera totalmente inesperada.

“Estimulante pero no un cuento de moralidad, se espera que el nuevo programa lleve el tono característico de Gilligan que infunde drama con humor”, describe el medio especializado.

Despedida de Better Call Saul

Luego de la transmisión del episodio final, Bob Odenkirk aprovechó su cuenta de Twitter para ofrecer un agradecimiento a las personas que ayudaron en la realización de la serie y a los fanáticos que impulsaron la popularidad del dramático.

“Todo el mundo me ha estado preguntando cómo me siento al despedirme de Saul Goodman y Better Call Saul y no soy bueno para responder a la pregunta porque es francamente difícil para mí mirar esa experiencia e incluso a ese personaje demasiado de cerca. Son demasiadas partes móviles y encajan demasiado bien y es un misterio para mí cómo sucedió”, dijo en un video compartido en su cuenta.

Añadió: “Gracias por darnos una oportunidad, porque salimos de tal vez el programa favorito de mucha gente y podríamos haber sido odiados por simplemente tratar de hacer un espectáculo, pero se nos dio una oportunidad y esperamos aprovecharla al máximo”.