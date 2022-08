Ashton Kutcher no es el único, estos famosos también dejarán sin herencia a sus hijos y estas son sus razones

Aunque muchos piensan que los hijos de los famosos tienen la vida resuelta por las fortunas de sus padres, algunos de ellos han decidido que sus primogénitos se forjen sus propias riquezas, sin necesidad de que dependan de la suya. De esta manera les hacen crear conciencia sobre el trabajo y los incentivan a crear su propio camino.

Recientemente, Mila Kunis y Ashton Kutcher, quienes poseen un jugoso patrimonio, valorado en 35 millones de dólares, confesaron que su dinero será destinado a la caridad y no a sus hijos.

“Mis hijos están viviendo una vida realmente privilegiada y ni siquiera lo saben. Y nunca lo sabrán. Terminaremos dando nuestro dinero a la caridad”, comentó Kutcher en el podcast ‘Armchair Expert’ sobre sus pequeños, Wyatt y Dimitri.

Y aunque muchos se sorprendieron con su testimonio, más de una celebridad piensa hacer lo mismo con sus hijos.

Famosos que no heredarán a sus hijos

Mark Zuckerberg

El fundador de Facebook maneja una fortuna valorada en al menos 124 mil millones de dólares, lo que lo convierte en la sexta persona más rica del mundo.

A lo largo de su carrera se ha ido adueñando de redes como Instagram, Messenger y WhatsApp.

Junto a su esposa Priscilla Chan tiene dos hijas. Tras el nacimiento de la primera niña y le anunció en una extensa carta publicada en la red social, que donaría el 99 por ciento de las acciones de la empresa a una fundación con tal de promover la igualdad.

“Nuestras áreas iniciales de enfoque serán el aprendizaje personalizado, la curación de enfermedades, la conexión de personas y la construcción de comunidades sólidas”, anunció.

Daniel Craig

El actor recordado por interpretar a ‘James Bond’ en las películas Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre y No Time to Die, ha cosechado una cifra que supera los 160 millones de dólares.

A pesar de la cuantiosa suma de dinero que posee no tiene intenciones de heredar a sus hijos.

“¿No hay un viejo adagio que dice que, si mueres como una persona rica, has fracasado? No quiero dejar grandes sumas a la próxima generación”, reveló en una entrevista en ‘Candis’.

Sting

El músico ganador de seis premios Grammy, una nominación a los Óscar y millones de copias vendidas en el mundo, maneja una fortuna de 400 millones de dólares a sus 70 años, cifra que no piensa repartir en grandes porciones con sus seis hijos, pues espera que ellos trabajen por su cuenta.

“Si tienen problemas, los ayudaría, pero no debe esperar a que yo desaparezca para que puedan heredar”, dijo.

Bill Gates

Con un patrimonio de 134 mil millones de dólares según ‘Forbes’, es la cuarta persona más rica del mundo.

Al igual que las otras celebridades solo piensa heredar una “porción minúscula”.

“Se les dará una educación increíble y todo será pagado. Seguro que nos encargaremos de todo lo relacionado con su salud. Pero en términos de sus ingresos, tendrán que elegir un trabajo al que les guste ir”, comentó el fundador de Microsoft.