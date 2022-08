Ben Affleck: Las incómodas fotos que muestran cómo es explotado por JLo

Jennifer Lopez y Ben Affleck siguen dando de qué hablar a pesar de su separación circunstancial, luego de su boda secreta en Las Vegas y su romántica luna de miel en París, Francia. Ahora un particular momento de la vida cotidiana de los recién casados se ha vuelto viral debido a que los fans del intérprete de Batman han rechazado el papel que ha tomado en su relación.

JLo y Ben se convirtieron en la pareja del momento desde 2021 cuando anunciaron su reconciliación tras 17 años de haber pausado su compromiso. Ellos probaron que las segundas oportunidades si pueden ser verdaderas y este 2022 cumplieron aquella promesa pendiente de llegar al altar.

Sin embargo, las críticas sobre su relación no paran, primero aparecieron memes del famoso por lucir exhausto durante sus primeros días de casado y ahora señalan la manera en la que JLo usa a su esposo para realizarle el trabajo pesado.

¿Ben Affleck es explotado por Jennifer Lopez?

A través de las redes sociales circulan unas fotografías donde se puede ver al famosos cargar varias bolsas y cajas junto al equipaje de su esposa y el suyo.

Del otro lado se encontraba la intérprete de ‘Marry me’ quien solo llevaba su cartera y se subía al auto muy cómoda.

Los internautas no tardaron en generar un debate ante tal escena, pues algunos aseguran que la diva de 55 años solo explota a su actual esposo, usándolo como su “sirviente”.

“Ya lo tiene de sirviente”, “Probablemente él estará diciendo: ‘¿En qué me metí?’”, “Ya lo trae de esperancito”, “Allí no hay equipo. Hubiese sido bueno que ella abriera la maleta, pero, en fin. No cuidan esos detalles”, “Ella debió, al menos, cargar uno de los bolsos, además de su cartera”, rechazaron.

A pesar de ello, otros elogiaron la caballerosidad de Ben.

“Un verdadero hombre nunca dejará que su esposa o cualquier otra mujer cargue algo”, expresó.

Aunque la fotografía ha generado controversia, se desconoce el momento en el que sucedió tal escena, si fue antes o después de matrimonio.

En ese momento Ben se dirige al auto con las cajas metálicas y apoya el resto de las cosas en el piso para poder guardarlas en el baúl del auto.