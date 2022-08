Ashton Kutcher batalló con una enfermedad mortal que lo dejó ciego y sordo por unos días

Ashton Kutcher es uno de los actores más amados de su generación, ya sea por sus icónicos papeles en la televisión en series como “That ‘70s Show” y “Two and a half men” o por su aparición en la gran pantalla, millones de fans en todo el mundo siguen su carrera muy de cerca y recientemente se han llevado un gran susto con el secreto que reveló el actor.

Luego de muchos años de éxitos, Kutcher aparecerá próximamente en uno de los nuevos episodios del show “Running Wild With Bear Grylls: The Challenge”, donde el especialista en supervivencia Bear Grylls viaja a lugares recónditos con celebridades para discutir sus carreras y las complejidades de la vida en comparación con la supervivencia.

Ashton Kutcher revela su complicada lucha con la vasculitis

En uno de los clips que se han revelado del episodio, se puede ver cómo el nativo de Cedar Rapids, Iowa habla con Grylls sobre lo mal que la pasó lidiando con la vasculitis, una enfermedad autoinmune que genera inflamación constante en los vasos sanguíneos, causando problemas en la vista, el oído y hasta dificultades al caminar.

“Realmente no lo aprecias hasta que se va, hasta que dices: ‘No sé si alguna vez podré volver a ver’. No sé si volveré a oír, no sé si volveré a caminar. Tengo suerte de estar vivo” dijo Kutcher, quien se ganó el respecto de Grylls mientras realizaban senderismo.

El mismo Grylls se refirió a la lucha de Kutcher como “un viaje aterrador” durante una entrevista, pero resaltó cómo esto cambió la vida del actor para bien diciendo “¿Qué dicen en supervivencia? Las tormentas te hacen más fuerte, y creo que él es la prueba viviente de eso”.

¿Qué es la vasculitis?

La enfermedad es una especie de misterio dentro de la comunidad médica, pues no se sabe a ciencia cierta sus causas y dependiendo del tipo puede ser muy grave o no y puede ser muy duradera o pasar en un par de días.

Aún está por verse qué tipo de vasculitis sufrió Kutcher y si ya está totalmente superada, pero no es la primera celebridad en sufrirla. El legendario director y actor cómico Harold Ramis, conocido por sus papeles en “Cazafantasmas” y “El día de la marmota” murió en 2014 luego de complicaciones relacionadas con la vasculitis.