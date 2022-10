Sandra Bullock y Keanu Reeves: las fotos que prueban que eran la pareja perfecta

Sandra Bullock y Keanu Reeves son de los famosos más admirados de Hollywood. Ella como una de las mujeres más talentosas y bellas de la industria y él como uno de los más guapos. Su dupla frente a las pantallas era de las más admiradas por la complicidad que irradiaban en cada una de sus apariciones.

‘Máxima velocidad’ fue la cinta que los unió en 1993, donde le dieron vida al detective Jack Traven (Keanu) y a la pasajera Annie (Sandra), donde surgió la química y un romance que nunca se dio.

Lo que muchos no esperaban era que atrás de cada una de sus escenas de acción, surgió una admiración y atracción que se conoció años más tardes.

Las fotos de Sandra Bullock y Keanu Reeves que prueban su conexión

Luego de su protagonización juntos, cada uno se encargó de llenar de elogios al otro, como prueba de su linda amistad y admiración.

“Era súper talentosa en cualquier situación. Teníamos que hacer cosas loquísimas, pero ella era tan auténtica, y tan simpática e inteligente. Destilaba autenticidad. Fue una alegría tenerla cerca y trabajar con ella. Por ella era lindo ir a trabajar”, dijo Reeves muchos años después en Entertainment Tonight.

En 2006 protagonizaron ‘La casa del lago’, donde volvieron a confirmar que son de las mejores parejas en pantallas.

Sus apariciones en las alfombras rojas eran de las más comentadas por lo que muchos llegaron a pensar que su amor era real.

“Era difícil para mí comportarme seriamente. Él me miraba y yo, no sé, yo me reía... Recuerdo lo dulce y lo bonito que era (...) Nunca salí con él. Supongo que había algo de mí que no le gustaba”, confesó Bullock en 2018 en el programa de Ellen DeGeneres.

Tiempo después, el actor reconoció que también tuvo un crush por su compañera, incluso DeGeneres le pasó el video donde da la declaración.

“Ella obviamente tampoco sabía que yo estaba enamorado de ella ... Era agradable ir a trabajar. Es una persona maravillosa, una actriz maravillosa”, acentuó.

Sin embargo, actualmente, mantienen una amistad y según allegados se reúnen cada tanto.