“Una no sabe qué personajes hay”, Esperanza Gómez le huyó a una fiesta con ‘el Tino’

Aunque nunca hubo mayores declaraciones de los protagonistas, un rumor sobre un posible encuentro entre el exjugador tulueño y la estrella del contenido para adultos dio mucho de qué hablar en su momento. Para acabar con las especulaciones, Esperanza Gómez confirmó que nunca salió con Faustino ‘El Tino’ Asprilla y explicó por qué con unas palabras bastante picantes.

Vea también: ‘El Tino’ Asprilla cree que Linda Caicedo juega como él en sus mejores épocas

El 4 de agosto de 2022, la Revista Semana publicó una entrevista hecha a Esperanza Gómez. En esta le preguntaron si es cierto que salió con ‘El Tino’. Sin dudarlo, aseguró que ni siquiera conoce personalmente al exjugador. Además, contó la historia del día que pudo conocerlo, la cual empieza con un periodista que “llevaba las chicas a las fiestas que ‘El Tino’ hace en su finca”:

Por eso nunca me involucre en ese mundo de: vamos a la fiesta de no sé quién.

Yo le dije: primero que todo, a ese tipo de fiestas no asisto porque no soy rumbera, no tomo y no me gustan las drogas. Segundo, uno no sabe qué personajes hay ahí, llegan a hacer una redada o a tratar de asesinar a alguien y, por pendejo, cae uno.

Yo conocí a un señor que también era periodista en el Valle del Cauca. En una de estas entrevistas el se señor me dijo que era muy amigo de ‘El Tino’. Como este señor entrevistaba a muchas modelos famosos del momento, me dijo: yo normalmente soy la persona que lleva las chicas a las fiestas que ‘el Tino’ hace en su finca. Yo quiero llevarte para que estés con ‘el Tino’.

No, yo nunca he salido con ‘El Tino’ Asprilla. De hecho, a él ni siquiera lo conozco personalmente.

Tras revelar que le huyó a dicha fiesta con Faustino, Esperanza explicó por qué nunca aceptó invitaciones a ‘fiestas’:

Yo no lo hacía. En ese momento tenía mi pareja con la que duré 9 años. Él siempre me cuidaba mucho, me aconsejaba y me mostraba las cosas que pasaban en este mundo. Entonces no sentí la atracción por estar en este tipo de fiestas.

A pesar de haber rechazado una invitación a estar con él, Esperanza Gómez dejó claro que sí habría salido con ‘El Tino’ Asprilla. Para hacerlo, debió haberlo conocido en un contexto adecuado, ya que lo considera alguien atractivo:

Yo lo dije, si a ‘El Tino’ me lo encontraba en un hotel, me coquetea, a mí me gusta, hay química y me coge en el momento correcto, cuando estoy caliente, posiblemente sí me hubiera ido a la cama con él. ¿Por qué no?

Es un tipo atractivo. Además, yo ya había visto las fotos de él desnudo en Soho y se ve que está bien armado.

Yo ya había escuchado, cuando él estaba en la relación con Lady Noriega, que era buen amante. No me consta porque no lo he probado, pero se escuchaban rumores así y a mí me gustan los hombres que son buenos amantes, que duren en la cama.

— Esperanza Gómez