Imagine Dragons llegará a Colombia, ¿quiere ir? esto es lo que necesita saber

Imagine Dragons es una de las bandas más reconocidas a nivel mundial, por lo tanto, tiene muchos fanáticos en muchos países. Colombia no se queda atrás en cuestiones musicales, pues el 2022 ha estado repleto de eventos y conciertos internacionales, pues se ha convertido en una parada casi que obligatoria en Latinoamérica. Ahora llega la tanda de Imagine Dragons y los colombianos no pueden ser más felices.

Imagine Dragons comenzó el camino para su nuevo álbum con el lanzamiento de una serie de sencillos que encabezaron las listas de éxitos. Hasta ahora, “Bones”. ha reunido más de 331 millones de reproducciones hasta la fecha y el video musical que lo acompaña ha obtenido más de 31 millones de visitas en YouTube y rompió el Billboard Hot 100.

Esta gira mundial comenzó en febrero de este año en Estados Unidos, luego pisó Europa visitando Praga, Viena, el Reino Unido, seguida por Canadá. Recientemente, la banda anunció, a través de sus redes sociales, dos fechas adicionales para su gira en Sudáfrica y la tan anhelada fecha en la que visitará, por segunda vez, a Colombia, después de siete años de ausencia, pues recordemos que la primera vez fue en el 2015, en el parque simón Bolívar.

El Club de fans puede empezar a adquirir sus boletas desde el viernes 5 de agosto desde las 10:00 AM. Pagando con tarjetas de los Bancos Aval se podrá adquirir las boletas desde el lunes 8 de agosto desde las 9:00 AM hasta el martes 9 de agosto a las 11:59 PM. Para el público abierto, estarán disponibles a partir del miércoles 10 de agosto desde las 9:00 AM.

La boleta más económica está en 110 mil y la más costosa está en 480 mil pesos, platea delantera. Por ser esta banda, es obvio que se agotarán bastante rápido, así si están interesados en ir, es mejor que se vayan preparando para las filas en internet.