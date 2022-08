“Bullet Train me trajo de vuelta a mis raíces”: David Leitch

Esta semana se estrena Bullet Train (Tren bala) en los cines colombianos. Protagonizada por Brad Pitt y un elenco de estrellas, esta comedia de acción, basada en la novela japonesa María Beetle, cuenta la historia de Ladybug (Catarina), un asesino a sueldo que quiere renunciar a esta vida hasta que todo cambia en un tren bala que se va de Tokio a Kioto. La película está dirigida por uno de los hombres más importantes del mundo del entretenimiento: David Leitch.

Leitch fue doble de acción para Brad Pitt en varias oportunidades. Luego escribió y protagonizó Confessions of an Action Star, una parodia de las películas de acción y la industria del cine. Años más tarde se lanzó a la dirección, dirigiendo películas como John Wick, Atomic Blode, Deadpool 2 y Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw.

En PUBLIMETRO conversamos con Leitch sobre la experiencia de dirigir Bullet Train:

Bullet Train está llena de personajes interesantes y coloridos…usted, además de dirigir, ha actuado varias veces. Me pregunto: si hubiera tenido que elegir un personaje para interpretar en Bullet Train, ¿qué personaje habría elegido?

Hay tantos personajes geniales en esta película… ¡Qué pregunta! ¿A quién me gustaría interpretar? Creo que voy a ir con Momo Mond porque, ya sabes, podrías estar dentro de ese disfraz y nadie me vería venir. Podría ser muy divertido.

Además de ser actor y director, usted ha sido doble para varias figuras importantísimas, entre esas figuras, Brad Pitt. La pregunta del millón: ¿en esta película hizo las acrobacias de Brad?

En esta película no, no hice acrobacias para Brad Pitt. Tuvimos un gran joven doble de riesgo, Kyle. Él hizo todo lo que teníamos que hacer y que Brad no podía. Pero la realidad es que Brad en un actor físico tan increíblemente dotado que el 95% de las cosas que verán las hizo él.

Usted ha dirigido muchas películas de acción (John Wick, Deadpool 2, Fast & Furious presents: Hubbs and Shaw), ¿cuál diría que fue la principal diferencia entre esta película de acción y todas las otras que ha hecho?

¡Guau! Bueno, creo que esta película me trajo de vuelta a mis raíces, pero ya como un cineasta más experimentado. John Wick y Atomic Blonde eran realmente de mi voz original… no estaba al servicio de una secuela y no estaba al servicio de la expansión de nuestro universo como Hobbs y Shaw, que fueron experiencias satisfactorias y hermosas y en las que conocí a grandes personas. Pero ahora, y con toda esa experiencia acumulada, me tocó volver a ser el audaz, el visionario… y aplicarlo en esta película. La verdad es que aquí puedes verme como un cineasta sin restricciones. Y es por eso por lo que se logró este tono loco de la película…un tono al que la gente está respondiendo con emoción. Es una película que yo querría ver. Te diviertes. Te ríes. Pero también tiene personajes realmente geniales que tienen muchos sentimientos y con los que te identificas. Esas cosas son realmente importantes para mí… esa acción irreverente, esos momentos de conmoción… en definitiva, las cosas por las que vas al cine. Y entonces, sí, creo que fue divertido volver a expresarme por completo.