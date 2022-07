Will Smith rompe el silencio y habla por primera vez de la bofetada a Chris Rock en los Oscar

Will Smith habló por primera vez de la bofetada que le propinó a Chris Rock en la última edición de los premios Oscar. A través de un video, el intérprete que ganó justamente una estatuilla al mejor actor durante el evento por su actuación en King Richard, se disculpó con el comediante y se refirió a lo ocurrido.

En el registro, el cual compartió a través de redes sociales, se lee la siguiente frase al inicio: “Ha pasado un tiempo... En los últimos meses, he estado pensando mucho y trabajando mucho”.

Tras aparecer en pantalla, Smith señaló por qué no se disculpó de inmediato con Rock en la misma ceremonia, cuando subió a buscar su premio.

“Estaba confundido en ese momento. Todo era borroso. Me comuniqué con Chris y el mensaje que recibí es que no está listo para hablar. Cuando lo esté, me contactará. Te quiero decir, Chris, que me disculpo. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando estés listo para hablar”, manifestó en declaraciones consignadas por CNN en Español.

De igual manera, el actor se disculpó con toda la familia de Chris Rock, reconociendo además que él tenía una buena relación con su hermano Tony.

“No pensé en cuántas personas herí en ese momento”, reconoció el intérprete. “Tony era alguien cercano y esto probablemente sea irreparable”, agregó.

Smith manifestó además que pasó los últimos tres meses “repitiendo y comprendiendo los matices y la complejidad de lo que sucedió en ese momento”.

“No voy a tratar de descargar todo eso en este momento. Pero puedo decirles a todos ustedes, no hay una parte de mí que piense que esa fue la forma correcta de comportarse en ese momento”, afirmó.

Por último, aseguró que “ninguna parte de mí piensa que esa es la mejor forma de manejar una falta de respeto o insulto”.

Revisa el registro