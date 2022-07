‘El hombre mas odiado de Internet’: conoce qué pasó con Hunter Moore después de la cárcel

Un nuevo documental está paralizando a los suscriptores de Netflix, se trata de ‘El hombre más odiado de internet’ que muestra la vida de uno de los personajes que durante 2012 le hizo la vida imposible incluso a las estrellas y personalidades más cotizadas.

Y es que a través de las redes sociales o mundo 2.0 Hunter Moore se encargó de lucrarse a través de la publicación de fotos o imágenes privadas e íntimas de todo aquel que a su criterio merecía un “castigo”. Esto lo llevó a ser uno de los hombres más peligrosos y que no podía ser amenazado por nadie, porque podía sacar a la luz pública los aspectos más insospechados y gráficos de quienes lo atacaran.

Por eso, la plataforma streaming no dudó en difundir este material en el que se explica durante 3 episodios cómo este hombre logró hacer temblar y dudar hasta a genios del hackeo como el exmarine James McGibney e incluso Anonymous quienes se vieron opacados por este autollamado: “arruinador profesional de vidas " y “el rey de la venganza pornográfica. Pero, lo que pocos saben es qué pasó realmente con este hombre luego de haber cumplido con los 30 meses de prisión a los que fue condenado por pagar a su cómplice Charlie Evens ‘Gary Jones’, para robar fotos íntimas de los correos de múltiples usuarios de Internet y lucrarse con ello.

¿Qué hizo Hunter Moore luego de estar en prisión y salir a la luz la serie ‘El hombre más odiado de internet’?

Tras estrenarse el documental ‘El hombre más odiado de internet’, los haters y seguidores del controversial Hunter Moore se han preguntado qué fue de este hombre que después de estar en la palestra y hacer temblar a más de uno, desapareció como si nada y sin dejar rastros de lo que actualmente hace.

Sin embargo, éste hizo una muy breve, pero significativa aparición a través de su cuenta en Twitter para invitar al público a ver este documental en el que no participó para mostrar sus testimonios, pero sí considera que debe ser visto por quienes desconocían su forma de “trabajar” de forma clandestina.

Pero también se conoció que una vez que salió de prisión en mayo de 2017, se dedicó a escribir y sorprender al mundo con el lanzamiento de su libro titulado: ‘Is Anyone Up?!: The Story of Revenge Porn’. Además, no ha dejado la polémica a un lado, pues siempre genera debates con sus seguidores sobre sexo o hechos polémicos noticiosos. Pero, él ha dejado claro que se ha dedicado también a realizar acciones sociales benéficas, así como brindar consejos muy a su estilo:

“Algunos de ustedes me aman, otros me odian. Si quieres que me disculpe, bueno, no lo voy a hacer. No le debo nada a nadie. Una última cosa, si alguien te rompe el corazón, ten sexo con sus amigos. Los amo. Besos. Hunter Moore”. Con ello deja claro que la irreverencia está siempre de su lado, pero ahora más que nunca desea estar en paz consigo mismo y el mundo.