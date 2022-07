La guitarra por la pala: el sacrificio que hizo el papá de Maité para que llegara a La Voz Kids

Arrancó la segunda semana de las audiciones a ciegas de La Voz Kids con una variedad de talentos e historias emocionantes. En esta velada de miércoles, el programa comenzó resaltando la labor que José, el papá de Maité ha hecho para impulsar la pasión de su hija.

“Yo me dedicaba a la música desde los 12 o 13 años y comencé a tocar en grupos. Pero al ver que no cumplía mis necesidades económicas decidí cambiar de trabajo y cambié la guitarra por la pala. Al principio fue duro, pero con los días me fui acostumbrando”, expresó el hombre.

Su esposa, Yeimy, también aprovechó para decir que se sentía orgullosa de los esfuerzos y sacrificios que ha hecho José por su hija.

“Sé el amor que tiene por su música y es hermoso ver cómo él se refleja en su hija. Para nosotros ya es alguien importante y grande, pero queremos que lo sea también para los demás en la música”, dijo la mujer entre lágrimas.

Maité, de siete años, recibió la invitación para participar en el programa a manos del presentador Iván Lalinde, quien viajó hasta Villeta para entregarle un pequeño trofeo de bienvenida.

Finalmente Maité se paró en la tarima con un traje que su abuela le preparó y debutó con la canción ‘Currucucu paloma’. Su voz logró impresionar los oídos de la artista puertorriqueña, Kany García, quien oprimió el botón rojo y se dio la vuelta para darle la bienvenida en su equipo.

Antes de terminar de cantar, Maité no aguantó las lágrimas y se le cortó la voz. Ante esto, los tres entrenadores corrieron al escenario para abrazarla y acompañarla. Pese a que Andrés Cepeda y Nacho no se giraron, los tres le regalaron elogios por las notas tan altas y largas que sostuvo.