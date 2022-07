Alejandro Sanz rompe con los rumores de romance con Shakira con este mensaje

Los medios españoles vincularon sentimentalmente a Shakira y Alejandro Sanz asegurando que el cantante estaba aconsejando a la colombiana en medio de su separación con Gerard Piqué y que era él quien la estaba empujando a mudarse a Miami, Estados Unidos. Todo esto a pesar de que Sanz mantiene actualmente una relación.

Shakira y Alejandro se conocieron a principios de la década de los 2000 y tras los rumores salió a la luz un video de los interpretes que data de 2007 luego de sus colaboraciones con sus temas ‘La Tortura’ y ‘Te lo agradezco’, donde se puede ver la complicidad y química que manejan, por lo que los fans de ambos aseguran que llegaron a ser más que amigos.

Se trata de un vídeo casero en donde el coqueteo y la sensualidad quedó a flor de piel mientras conversaban sobre un tema que ella le compuso a Antonio de la Rúa y se invitaban a componerse canciones juntos.

Alejandro Sanz responde a los rumores de romance con Shakira

Aunque ambos se han mantenido al margen de las habladurías, Sanz decidió responder contundentemente al reafirmar su relación con la artista plástica cubana Rachel Valdés, con quien lleva tres años de relación y quien lo ha acompañado en su gira por España.

“El camino es mejor hacerlo de la mano de la persona que amas. Gracias por ser mi compañera de viaje y de vida @rachelvaldes_studio”, escribió el cantante de 53 años.

Y para rematar su mensaje agregó un “No te suelto jamás”, dejando claro que no tiene intenciones de estar con otra mujer.

En la postal se puede ver a la pareja caminando tomados de la mano.

Ambos se llenan de elogios y cariño cada que pueden y en una entrevista, Rachel describió como es Alejandro.

“Es grande como persona y como artista, es empático y humilde. Y muy noble… Intento mantenerme ordenada mentalmente. Tengo mis amigos de toda la vida, mi gente y soy muy natural. Notas que hay personas que preguntan de vez en cuando o se te acercan más, pero no es un gran problema. Es algo que tiene que ver con mi relación, pero yo sigo siendo la misma. No quiero que nada me cambie”, expresó.