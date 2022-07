Actriz Mena Suvari confiesa haber sido obligada por ex pareja a tener tríos

La actriz Mena Suvari, conocida por sus papeles en películas como American Pie y Belleza Americana, confesó en una reveladora entrevista la pesadilla que vivió en su juventud, en un romance que tuvo con alguien a quien conoció cuando tenía 17 años.

Suvari habló con The Guardian, confesando el abuso sexual que sufrió al comienzo de su adolescencia por parte de un amigo de su hermano mayor, y sobre otros encuentros desafortunados en el ámbito de la actuación.

Específicamente, la mujer de 43 años habló sobre un antiguo romance con un ingeniero de iluminación, a quien describió como el “mismísimo diablo”, que la obligaba a acostarse con otras mujeres para tener tríos, incluidas las que conocía en los sets de filmación.

Según la actriz, solo se dio cuenta de que había sido explotada por su ex pareja años después, luego de toparse con una de las mujeres con las que tuvo sexo. “Le dije (a la chica): ‘Quiero que sepas que nunca quise hacer ninguna de esas cosas…’”, a lo que la chica “se sorprendió. Y me respondió: ‘Oh, él me dijo que querías hacerlo’”.

“Fue una gran revelación para mí, cómo me estaban manipulando y no tenía la menor idea”, confesó Suvari, añadiendo que “las circunstancias habían sido creadas para mí, y simplemente fui absorbida por ellas”.

La interprete de American Pie continuó relatando que su ex, solo la veía como “un cuerpo, un receptáculo para sus deseos”, y que no estaba siendo amada por él.

Mena Suvari también contó al citado medio que el abuso sexual que había sufrido le permitió “identificarse” con sus personajes, particularmente cuando dio vida a Angela, la protagonista de Belleza Americana: “Me identifiqué con Angela. Sabía cómo interpretar ese papel, porque estaba muy experimentada en él”.

Por suerte, Mena añadió que finalmente consiguió encontrar la felicidad tras casarse en secreto con su esposo Michael Hope en 2018, con quien ya ha traído una hija al mundo.