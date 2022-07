Netflix confirmó nueva baja en su plataforma: sacará a “Breaking Bad” de su programación

Una sorpresiva noticia entregó esta semana a sus suscriptores la plataforma de streaming de Netflix, que a a través de un comunicado confirmó que retirará de su servicio todas las temporadas de la serie “Breaking Bad”.

El anuncio llega a pocos días de llegar al desenlace final de “Better Call Saull”, serie del universo de “Breaking Bad” que ha motivado a un gran número de suscriptores a revisitar las cinco temporadas de la ficción protagonizada por Bryan Cranston, que se estrenara en enero de 2008 y finalizara en 2013.

El anuncio de Netflix

La fecha oficializada por la plataforma de streaming para retirar de su catálogo a la serie será el 10 de febrero de 2025.

El anuncio de Netflix, según informaron varios medios especializados, llega en uno de los momentos más delicados de la compañía estadounidense, con pérdidas que superaron los US$300 mil millones en el mercado de valores y una masiva pérdida de suscriptores.

Ese motivo, en palabras del portal The Wrap, es el que habría significado además la anterior salida del catálogo de la telenovela colombiana “Yo soy Betty, la fea” y futuras producciones cuyos contratos no fueron renovados con las productoras que los realizaron.

“Los movimientos en el mercado audiovisual llevan a una nueva carrera en la llamada ‘Batalla de las plataformas’, por lo que ninguna productora quiere quedarse afuera de este juego. De acuerdo a lo reportado este lunes, otros contenidos como ‘The Office’, ‘30 Rock’ y ‘Community’, que son parte del streaming en algunos países de manera exclusiva, pasarán a ser parte de Peacock, pero también dejarán de estar disponibles títulos como ‘New Girl’, ‘NCIS’ o ‘How to Get Away with Murder’”, aseguró el sitio spoiler.bolavip.com.