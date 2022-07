7 estrellas infantiles que abandonaron su carrera: una es mexicana y se retiró en pleno éxito

Desde muy temprana edad algunas de estas estrellas infantiles iniciaron su carrera en el mundo de la actuación, logrando así conquistar a un púbico que aún los recuerda y aplaude, pues asumieron roles que iban desde lo dramático hasta lo más gracioso, divertido o entretenido para el público amante del cine o la televisión.

Cada uno de ellos estuvo presente en los proyectos más ambiciosos, se dieron a conocer y marcaron un antes y después en la dura industria del entretenimiento en el que hoy muchos los extrañan y se preguntan qué ha pasado con cada uno de ellos. Por eso, aquí te presentamos a algunas de las figuras que fueron reconocidas en todos los ámbitos, que traspasaron fronteras y que incluso, en pleno éxito profesional, se hicieron a un lado para continuar con otras facetas de sus vidas:

Mara Wilson, mejor conocida como ‘Matilda’

Esta jovencita marcó un antes y después en el cine y la televisión. Ella fue capaz de conquistar corazones cuando apenas tenía 6 años y participó en la película Mrs. Doubtfire con su papel de Natalie Hillard. El impacto fue tal que luego fue llamada para asumir el papel de Susan Walker en ‘Miracle on 34th Street’, ‘Matilda’ y el resto es historia. Pero, pese a que luego fue llamada para una gran cantidad de proyectos, ella decidió retirarse por completo en el 2000 para centrarse en la escritura y luego sorprendió a todos volvió a actuar en 2012 en cuatro producciones entre los que se encuentran ‘Missed Connection’. A esto le siguieron más títulos, pero se conoció que hasta el 2020 estuvo en la palestra artística.

Estrellas infantiles que abandonaron su carrera

Entre el listado de reconocidas estrellas infantiles que abandonaron su carrera no pueden faltar:

Amanda Bynes

Esta muy querida actriz comenzó su carrera a los 10 años en el programa ‘All That’, per sin duda su popularidad la alcanzó una vez que formó parte de ‘The Amanda Show’ espacio que se transmitió por Nickelodeon. A esto le siguieron éxitos imparables en Hollywood con proyectos como ‘What A Girls Wants’, ‘Big Fat Liar’, ‘She’s The Man’ , ‘Sydney White’, entre otros, pero a pesar de estar en constante ascenso, tomó la decisión de retirarse, pues ya no le parecía tan emocionante como antes. Luego de ello, se popularizó su nombre, pero porque formó parte de escándalos por conducir en estado de ebriedad, adicción a las drogas y trastornos mentales, tanto que en 2020 fue ingresada a un hospital psiquiátrico.

Allisson Lozz

Esta estrella mexicana tuvo un éxito arrollador e imparable, pues desde su participación en ‘Al diablo con los guapos’, le siguieron ambiciosos protagónicos como ‘En nombre del amor’ con el que consolidó su carrera incluso fuera de su tierra natal, pero para sorpresa de muchos cuando se encontraba en pleno ascenso ella decidió dejar a un lado su carrera para dedicarse a su familia y a su religión como Testigo de Jehová.

Graciela Mauri

Esta estrella infantil mexicana también se robó el corazón de la audiencia mundial tras formar parte de ‘Mundo de Juguete’ que se estrenó en 1974 y la posicionó como una de las figuras más destacadas de la TV. Luego de ello le siguieron éxitos con ‘Gotita de gente’, ‘Cómo duele callar’, entre otros papeles en series y programas de televisión, pero en 2005 catapultó su carrera al formar parte de ‘Sueños y Caramelos’, después de esto abandonó por completo la actuación.

Rose Bagley

Este carismático actor se ganó el cariño y admiración del público al formar parte de ‘Los Pequeños Traviesos’ que fue todo un éxito en 1994. Luego de ello fue llamado para participar en producciones como en la serie ‘The Fresh Prince of Bel Air’ y la famosa película ‘Día de la Independencia’. Desde entonces, su trabajo fue desvaneciéndose hasta el punto de dejar por completo la actuación, ya que se dedicó a estudiar y formar parte de la casa productora de Will y Jada Inkett Smith.

Peter Ostrum

Este pequeño se hizo popular tras protagonizar la inolvidable producción de ‘Willy Wonka y la Fábrica de Chocolate’, con tan solo 12 años y mucho talento supo marcar tendencia hasta el punto de ser referencia en la generación de estrellas infantiles. Y aunque luego de este éxito le ofrecieron una serie de proyectos importantes, él se alejó por completo de la actuación y se dedicó a su carrera como veterinario.

Andrea Lagunes

Ella es otra de las actrices mexicanas que deslumbró y cautivó por su ternura y la manera tan amigable de llegar al corazón de todos con su actuación. En Gotitas de amor logró consolidarse, tanto que luego formó parte de otros proyectos como: ‘Cuento de Navidad’, ‘Carita de ángel’, ‘Mi destino eres tú' y ‘Vivan los niños’. Si n embargo, después de su inesperada fama esta pequeña desapareció del ámbito artístico, pues terminó su carrera en la escuela y ahora está enfocada es en su carrera como cantante.