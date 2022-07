María Félix pasó de ser una madre soltera a una leyenda mexicana: así fue su duro ascenso

Si bien María Félix se convirtió en una leyenda mexicana, también es cierto, que, para lograrlo no la tuvo tan fácil. Y es que a pesar de sus éxitos, talento y carisma, su vida personal se convirtió en una de sus debilidades, pues nunca logró la tranquilidad que deseaba, debido a la gran cantidad de adversidades que se atravesaron en su camino.

La peor de ellas fue cuando luego de casarse con Enrique Álvarez la Torre y tener a su pequeño Enrique Álvarez Félix, se divorciara después de dos años de matrimonio en los que no fue completamente feliz, ya que existían muchas diferencias entre ellos, tantas que tras su separación éste decidió raptar al pequeño para alejarlo de ella, causarle sufrimiento, porque además, durante ese año, 1938 pudo darse cuenta que esta estrella aún no consolidada en el ámbito artístico, no tenía la manera de cómo mantenerlo de forma adecuada.

Ante este primer fracaso, la mexicana no decayó y trató de buscar una forma de ganar dinero, por lo que no dudó en desempeñarse como recepcionista de un médico. Con el paso del tiempo fue dando sus primeros pasos hacía la actuación, debido a que su interés era el de brillar y tener un trabajo que le permitiera darse a conocer. Todo ello para demostrarse a sí misma y el mundo de que ella podía lograr sus más ambiciosos sueños.

Aciertos y desacierto de María Félix

Es así como María Félix fue asistiendo a diferentes castings, pero su buena suerte llegó cuando conoció a Agustín Lara que además de convertirse en un gran apoyo en el ámbito profesional, se volvió su esposo y juntos consolidaron su carrera y familia durante dos años, pues el destacador actor la ayudó a tenerlo de vuelta en casa.

Una vez establecida en México, le llegó un irresistible contrato para filmar 10 películas en España. Esto representó otro golpe duro para su vida familiar, pues a pesar de que se trataba de una excelente oportunidad de expandir su carrera, nuevamente debía alejarse de su hijo. Por lo que lo envió a estudiar en un internado militar en Canadá durante 12 años para que ella pudiera hacer su trabajo como actriz. Esto fue reprochado por su hijo quien la calificó como “Mala madre” , porque éste fue enviado solo en un avión a un país desconocido por él sin el acompañamiento de nadie.

Esto además de causarle dolor, la hizo más fuerte, pero no le impidió a seguir con su labor de entretener al público a través de su increíble talento. Su fama se impulsó cada vez más, trascendió, traspasó fronteras y estuvo presente en los más ambiciosos proyectos, pero su vida personal fue cada vez más polémica pues se relacionó sentimentalmente con el actor argentino Carlos Thompson quien le propuso matrimonio pero “La Doña” lo dejó plantado casi en el altar, pues su relación era más física que amorosa.

Ella siguió su camino lleno de éxitos, así como de galanes que no dejaban de cortejarla, convirtiéndose Jorge Negrete en su tercer esposo, pero mientras todo esto sucedía su hijo Enrique, seguía alejado de ella en el internado en el que solo lo visitaba en la fechas de vacaciones y Navidad. Y aunque ella siempre estuvo en contra de que él luego se dedicara a la actuación, Enrique no dudó en seguir los consejos de Ernesto Alonso y cumplió su sueño de ser un destacado actor y galán de telenovelas.

Este nuevo matrimonio duró tan solo 11 meses, pues Negrete se murió tras un accidente en Nueva York un 5 de diciembre de 1953. Desde entonces, María Félix siguió su ascenso, pero pese al dolor que esto le causó ella no dudo en contraer de nuevo matrimonio por cuarta y última vez con el empresario y banquero rumano Alexander Berger.