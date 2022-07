Luisa Fernanda W pide ayuda para afrontar los puntos álgidos de la maternidad

Y no es otra que la ansiedad por separación del pequeño cuando Luisa Fernanda W debe salir a hacer sus diligencias, por ello mostró cómo vive esos momentos.

“Para mí este es uno de los puntos más difíciles de ser madre, y me gustaría que me cuenten en los comentarios cómo manejan esto. Porque realmente es normal que nosotras como madres tengamos que salir a hacer nuestras cosas, trabajar y hacer también vida de mujer”, es cómo inició Luisa Fernanda W el clip.

Seguidamente Luisa Fernanda W se acerca a su hijo, el cual está recostado en un mueble viendo la televisión, ella se despide de él, y este comienza a llorar, por lo que ella se regresa y el pequeño se calma.

“Esta fue una muestra, pero es un tema muy difícil de manejar, porque se me hace en mi caso difícil salir a hacer mis cosas, porque mi hijo se queda triste. Dios mío no, no sé, quiero recibir consejo de cómo se manejan estas situaciones”, confesó.

De inmediato el post se convirtió en un confesionario de mujeres que aseguran pasar por la misma situación, por lo que no dudaron en darle acompañamiento a la influencer al respecto.

¿Pasas por lo mismo que Luis Fernanda W? Esto recomendaron algunos psicólogos

El primero de ellos fue quizá el que más se pareció a la respuesta que buscaba la influencer, pues decidió ponerlo como mensaje fijo en el post. En él una psicóloga de nombre Viviana Restrepo comentó qué hacer cuando ocurran este tipo de situaciones, la cual definió como una ansiedad por separación.

“Esta es una etapa totalmente normal a este fenómeno lo llamamos los psicólogos ansiedad por separación, es una etapa que tiene un logro muy particular y superar la permanencia de objeto. El niño necesita ver y sentir su fuente de apego cerca para sentirse seguro. Es una etapa que necesita poco a poco irse separando del bebé. Inicialmente desde un cuarto cercano a donde él esté le vas hablando sin que él te vea. Luego apareces y repites el ejercicio, a manera lúdica recreativa”, comentó.

Por otra parte, la psicóloga Manuela Zuluaga también comentó al respecto y le aconsejó darle una prenda con su olor, para que de esta manera él puede sentir su presencia, en la misma ausencia.

“Es normal, en especial porque hay un nuevo hermanito en camino y se agudiza esto porque toda la atención que estaba en él ahora sabe que se va a dividir, es súper importante conversarle mucho, hacerle saber que volverás y ser predecible, puedes darle un objeto, como un peluche o una cobija con tu olor, esto les ayuda a mantener la presencia, cualquier cosa me cuentas”.