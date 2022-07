Aislinn Derbez y famosas que disfrutan la soltería: esta es su clave para ser felices sin pareja

La soltería no es sinónimo de tristeza ni soledad, al contrario, es una etapa de la vida que puedes disfrutar y a la que le puedes sacar mucho provecho, como lo han hecho estas famosas.

Estas celebridades han demostrado que tener un hombre al lado no es necesario, cuando llegue el amor de tu vida disfrútalo, pero mientras, vive la vida al máximo como ellas.

Estas famosas han dado grandes lecciones de amor propio y empoderamiento, y nos enseñan a ser independientes y felices solteras.

Famosas que muestran que la soltería es divertida y hay que vivirla al máximo

Aislinn Derbez

Aislinn Derbez reveló que se encuentra soltera, y es que hace unos meses terminó su relación con el influencer Jonathan Kubben.

La famosa está viviendo su soltería al máximo, enfocada en su hija Kailani, su carrera, y disfrutar y viajar con amigos.

“Nunca me había sentido tan plena y feliz soltera. Antes ponía mi atención sólo en la familia y en la pareja y ahora estoy encontrando la comunidad que tanta falta me hacía, conectándome con viejos amigos, conociendo muchos nuevos, abriéndome a planes diferentes que me llenan muchísimo”, dijo recientemente, dando una gran lección de amor propio.

Adamari López

Adamari López tiene más de año de haber terminado su relación con Toni Costa, y ha demostrado que no necesita de un hombre para ser feliz.

La puertorriqueña está viviendo esta etapa de su vida al máximo, viajando, saliendo con amigos, y por supuesto, enfocada en el bienestar y felicidad de su hija.

Adamari es la prueba que no necesitamos tener a una pareja para ser feliz y vivir plena, se puede tener amor y, además, conocerte mejor y dedicarte tiempo a ti misma.

Selena Gómez

Selena Gómez lleva años soltera y se muestra cada vez más feliz y plena, enfocada en su carrera como actriz, empresaria, y cantante, y disfrutando la vida.

La famosa sale y viaja con amigas, y cada vez suma más logros a su vida, demostrando que es una mujer fuerte, poderosa e independiente, que no necesita de una pareja.

Jennifer Aniston

Jennifer Aniston no solo no tiene novio, sino tampoco hijos a sus 53 años, y se muestra feliz y plena soltera, derribando estigmas y demostrando que así también se puede sentir satisfecha.

La actriz no está cerrada al amor, pero prueba que mientras llega, ella disfruta de la vida, y es una mujer exitosa, enfocada en sus metas, que sabe cómo ser feliz soltera.