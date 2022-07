5 aspectos que le faltaron a ‘Persuasión’ para ser un éxito tras su estreno en Netflix

Dakota Johnson sorprendió a sus fans al estar al frente de ‘Persuasión’ una película que luego de su estreno generó múltiples debates nada favorables para sus realizadores, pues hasta la fecha solo ha recibido apoyo debido al elenco de estrellas que están presentes en esta adaptación de una novela de Jane Austen.

Y es que desde que se conoció que Netflix mostraría esta historia, todos los ojos estaban puestos sobre ella, pues las escrituras de la afamada autora siempre han superado las expectativas debido a la calidad interpretativa y a la manera cómo hace volar la imaginación de sus lectores quienes aman cada uno de sus proyectos literarios. De ahí que el que esta historia, que fue una de las últimas que publicó fuera llevada al streaming generó muchas ansías que al parecer no fueron cubiertas al máximo.

Lo cierto es que luego de su lanzamiento esta producción solo ha generado comentarios y señalamientos de parte de la crítica y más especializados, pero éstos no han sido nada halagadores, pero a su vez eso ha generado mayor curiosidad, pues a muchos les cuesta creer que pese al gran elenco y argumentos que se tienen de base ésta no alcanzara el éxito esperado.

Aspectos que le faltaron a ‘Persuasión’ para ser un éxito en Netflix

Hasta ahora ‘Persuasión’ está llamada a ser una de las producciones que no superó las expectativas que se tenían planteadas, pues su temática es profunda, romántica y sobre todo está plagada de emociones que muchos querían ver aún más dramatizadas, pues esto forma parte del estilo de la autora que ha generado impacto entre sus lectores, pero al parecer, no así a los suscriptores de la N roja.

Por eso, aquí te presentamos algunos aspectos que podrían estarle faltando a esta producción para que logre ser un verdadero éxito en la plataforma streaming:

1. La fórmula de modernidad no funcionó: Los realizadores quisieron rescatar la esencia de esta producción, pero a su vez intentaron darle algo de actualidad que no funcionó ante las cámaras, pues esto acabó con la imponente majestuosidad de las escrituras de la autora que se mantuvo siempre muy precisa en sus argumentos e hilo de la trama. Incluso, eso llegó a molestar a los fieles lectores de Austen, porque consideran que no fue ni clásica ni muchos menos moderna.

2. Su directora Carrie Cracknell no siguió las normas: Si bien esta creadora quiso ajustarse a lo escrito en la novela, hubo momentos que generaron mucha duda e incertidumbre entre los espectadores. Incluso, hay quienes aseguran que se le quiso dar un toque de humor que nadie entendió y con ello se rompió la estructura de un guión bien armado en las escrituras.

3. Dakota Johnson intenta quitarse la etiqueta de mujer seductora: Los fieles fans de la actriz aseguran que ella tuvo bastantes intentos de demostrar que su personaje de Anastasia en ‘50 Sombras de Grey’ nada tienen que ver con esta producción en la que una vez más se muestra muy ambiciosa tras elegir a un hombre que le permita mejorar su estatus económico y social.

4. Los protagonistas no muestran la profundidad de la historia: A pesar de que el elenco está conformado por importantes figuras del espectáculo, éstas al parecer no lograron adaptarse al carácter y complejidad de esta historia que a criterio de los más expertos, ha sido una de las más poéticas y serias de la autora.

5. No resulta memorable: A criterio de lo más expertos, esta trama no causó el impacto que ha generado aún la novela, dejando así un vago recuerdo de su estreno.