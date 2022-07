4 increíbles series de época que no son tan populares como ‘Bridgerton’ Fotos: Netflix / Amazon Prime

Hasta ahora la serie ‘Bridgerton’ sigue liderando en el top de lo más vistos de Netflix, ya que reúne una gran cantidad de detalles que han impactado a todo aquel que ha podido disfrutar de ella. Desde los vestuarios, escenas, argumentos y escenarios han generado un fenómeno nunca antes visto y que ahora más que nunca causa furor y genera expectativas debido a sus impactantes características y cómo cada subtrama ha ido captando la atención de todos a través de sus personajes.

Por eso, se espera que para la tercera entrega el impacto sea mayor, ya que Penelope y Colin serán los encargados de liderar esta producción en la que muchos desean verlos felices para siempre. Pero, mientras llega ese momento, nada mejor que presentar otros títulos que guardan una especial similitud y que puedes encontrar en el servicio streaming.

La primera de ellas es ‘Las chicas del cable’, esta serie fue una de las primeras historias originales que mostró Netflix en su catálogo de entretenimiento. Aquí da muestra de cómo surgió el empoderamiento femenino y cómo un grupo de mujeres fue capaz de romper todos los estereotipos para demostrar que sí podían valerse por sí mismas y que podían manejar sus vidas sin apoyo de un hombre. Y aunque en principio nadie creía en esta producción, luego de un tiempo se convirtió también en un “boom”, porque más de una se sintió identificada con esta trama.

Pero si lo que deseas disfrutar son historias enmarcadas más en mostrar pasados históricos o en la que se presentan duras batallas entre diferentes grupos que manejan ópticas diferentes de la vida, nada mejor que ver ‘El Cid’, esta serie, pese a que cuenta con la protagonización de Jaime Lorente, quien hace un increíble trabajo, no tuvo el impacto que se esperaba debido a que muchos consideraron innecesaria y poco creíble sus argumentos, escenas e impacto en el público. Ella está disponible en Amazon Prime y aunque para muchos es una joya, la mayoría considera que le faltó más impacto o atractivo.

Más series de época que no fueron tan populares como ‘Bridgerton’

Otra de las series que no causó tanto impacto como ‘Bridgerton’ es ‘La edad dorada’, ella cuenta con la siguiente sinopsis: “Es el año de 1882 cuando fallece el padre de Marian Brook, quien debe enfrentarse con la realidad de que no es rica como pensaba y mudarse de una zona tranquila zona rural a la bulliciosa Nueva York con sus tías adineradas, Agnes Van Rhijn y Ada Brook”, ella tuvo un alto apoyo promocional, pero aún así no caló entre el público que gusta de este tipo de géneros, pues fue considerada como muy oscura y carente de profundidad en su trama.

Mientras que otra producción que ‘Madam C.J Walker: Una mujer hecha a sí misma’ es otra historia que pese a no tener un impacto masivo entre los espectadores, se ganó el cariño, respeto y admiración de quienes conocieron a esta mujer que cambio su oficio de ama de casa o mucama, para convertirse en la primera mujer de color en tener su propio imperio de limpieza.