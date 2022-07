“Dejen de explotar a los hijos”: el mensaje de Mónica Rodríguez sobre Carlos Feria y su hija

El creador de contenido, Carlos Feria, recientemente ha sido muy criticado en redes por algunos videos que se han viralizado y con los que se le acusa de maltratar, tanto a su esposa, la también influenciadora AdriLatina, como a su hija, Salomé.

Frente a los escándalos, son varios los personajes que han opinado. Uno de ellos fue la presentadora de Noticias Uno, Mónica Rodríguez, quien publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que expresó su molestia e inconformidad con la exposición de los niños en internet.

“Ya dejen de explotar la imagen de sus hijos. Denles la libertad de ser niños y no los expongan más como vitrina”, fue lo que escribió la mujer, quien además señaló que aunque la manera en que publican sobre sus hijos puede ayudar a algunos influenciadores con la fama, podría significar consecuencias negativas para los niños.

“Sí, a ustedes les genera ‘likes’, pero a ellos les puede perjudicar su presente y futuro”, finalizó.

En la publicación, que fue reposteada por algunas páginas en la plataforma, varios internautas apoyaron a la comunicadora y también expresaron su indignación.

“Tenía que pasar esto para que entiendan que los niños menores de 18 años no pueden estar en videos de ‘humor’. No veo la necesidad”, “Ojalá los papás que se dicen llamar ‘influencers’ conozcan ese término. Los niños son niños y no deben ser expuestos a este mundo virtual donde no son conscientes de los daños”, son algunos de los comentarios que se alcanzan a leer.

Cabe resaltar que, con un video compilatorio como prueba, la psicóloga Vanesaa Tejada denunció ante el ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) a Feria por maltrato infantil hacia su hija de cuatro años.

“Ahora está de moda ser ‘influencers’, pero ¿a costa de qué? ¿Qué nos pasa como sociedad? Es preocupante este tipo de conductas, pero lo más preocupante es quienes consumen y les gusta este tipo de contenido. Los traumas de la infancia existen. La salud mental no es un juego”, alegó.