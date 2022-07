Test: Elige un camino y descubrirás aspectos de tu futuro

En una imagen se muestran tres fotografías de tres caminos. Uno es sinuoso en un atardecer o amanecer. Sin embargo, la vía es clara y se puede observar el paisaje con claridad. El segundo es una carretera en línea recta, con líneas en el centro. El paisaje es árido y el cielo es azul, de modo que el camino se muestra bastante despejado.

El tercer camino apenas muestra una parte de la carretera curva que se pierde entre la vegetación. No se sabe si amanece o anochece, pero la visibilidad no es tan clara como las anteriores, y no se sabe hacia dónde se dirige la vía. El usuario debe elegir entre estas opciones de camino y la respuesta arrojará interesantes datos sobre la personalidad del que realiza el test, indicó diario Depor.

La utilidad de los test

Se conoce que los primeros test de personalidad datan de 1920, y se aplicaban principalmente en las fuerzas armadas, donde se requerían pruebas para conocer aspectos de salud mental, emocional y física de los alistados.

Las respuestas

Una vez que ya conozcas las imágenes y te decidas por una, aquí están las interpretaciones:

Imagen 1: Eres una persona muy paciente. Algunos pueden pensar que eres una persona indecisa o que tardas bastante para tomar decisiones, pero en realidad sabes que la paciencia funciona para ti. Un detalle más es que siempre escuchas tu intuición y asumís la responsabilidad de tus defectos, citó Depor.

Imagen 2: Llegaste a una etapa de tu vida en la que disfrutas de la tranquila previsibilidad de la vida. Algunas personas pueden pensar que a veces eres un poco aburrido, pero la realidad es que por lo que viviste, aprendiste a disfrutar perfectamente las cosas simples.

Imagen 3: No tienes problemas para tomar decisiones. Estás disfrutando de la aventura, aunque en ocasiones, seguramente el camino te ponga adelante situaciones difíciles. Lo importante es darte cuenta que cada lección en tu vida te ha convertido en quien eres hoy en día.

