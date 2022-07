Khloé Kardashian será madre por segunda vez junto a Tristan Thompson y le llueven las críticas

A pesar de las distintas infidelidades que Khloé Kardashian sufrió por su exnovio Tristan Thompson, y en medio de los rumores de un nuevo romance de la socialité, la pareja ha confirmado tendrán un segundo hijo a través de una madre subrogada, según informó un representante de la familia a CNN.

Ambos ya comparten a su hija True, de cuatro años y por quien han mantenido una relación armoniosa en medio del escándalo que surgió al conocerse que había embarazado a su entrenadora personal.

“Podemos confirmar que True tendrá un hermano que fue concebido en noviembre. Khloé está increíblemente agradecida con la extraordinaria madre subrogada por esta bendición tan hermosa”, dijo el representante a la cadena.

Las críticas que ha recibido Khloé Kardashian

Los fans de la empresaria han mostrado su descontento al conocer la noticia pues fueron distintas las veces que perdonó al padre de su hija por sus infidelidades.

Es increíble lo normalizado que esta esto.



Khloé Kardashian, baby number 2??



La sociedad entera es poliamorosa y se empeñan en negarlo. 🤮



Cada vez creo menos y menos en el amor. pic.twitter.com/DqMAsuTFda — ℂ M A R Z ☽ (@cmarz_) July 14, 2022

Todo lo que es Khloe Kardashian y hombres me pone muy mal. Querete un poco amiga. — guada 💚 (@guada) July 14, 2022

“A la Khloé Kardashian le hace falta un concierto de la Karol G para dejar ir a ese hombre”, “A veces me siento mal por tomar decisiones pendejas pero me acuerdo de que Khloe Kardashian y se me pasa”, “Yo creí que me estaba mamando con mis decisiones de vida, pero Khloe Kardashian realmente me hizo sentir mejor”, comentaron.

Te recomendamos: El peligro de que Kim y Khloé Kardashian traigan de vuelta la delgadez extrema

Yo esperando que Khloé Kardashian diga que hemos sido Krisseados y no está embarazada de Tristan Thompson pic.twitter.com/06wot5zeSh — theninigrande (@emi_kardash) July 14, 2022

Sin embargo, el nuevo hermano de True fue concebido en noviembre mucho antes de conocerse que Thompson esperaba un hijo de otra mujer.

“El hijo fue concebido vía subrogada antes de que Khloé y el público supiese que Tristan estaba teniendo otro hijo con alguien más en Diciembre”, expresó otra fuente allegada a la revista People.

De igual manera, fue confirmado que los famosos mantienen una relación únicamente como padres y no hay opciones de una reconciliación.

“Khloé y Tristan no han regresado ni han hablado desde Diciembre otra cosa que no sean asuntos parentales”, agregó.

Mientras tanto la Kardashian disfruta de unos días de vacaciones en la playa junto a su hermana Kim Kardashian y sus sobrinos, donde ha presumido bikinazo.