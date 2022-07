“Grabar ‘The Gray Man’ en plena cuarentena fue todo un logro”: Chris Evans y Ana de Armas

Durante el 2020, mientras el mundo se había detenido, Netflix se embarcó en una super producción de 200 millones de dólares. Grabada en diferentes locaciones y dirigida por los hermanos Russo, The Gray Man tiene todos los condimentos de una gran película de acción, además de un elenco de estrellas. En Publimetro hablamos con los protagonistas de esta película acerca de, entre otras cosas, cómo fue grabar esta mega proyecto en medio de una cuarentena.

Chris, usted ha sido el chico bueno y el héroe durante mucho tiempo. Entonces, ¿cómo se sintió interpretando al villano?

Fue genial. Es bueno explorar la variedad. Esa es la belleza de la industria en la que estamos: puedes seguir tu apetito creativo y tratar de satisfacer tus deseos. Apareció esta película…amo a los Russo, el elenco fue fenomenal y el personaje fue genial y tuve la oportunidad de interpretar a un tipo malo, que es algo que estaba ansioso por hacer. De repente todas las piezas encajaron.

Ustedes habían trabajado juntos pero esta película la grabaron en plena pandemia ¿fue muy diferente trabajar así?

Chris: Fue, y lo digo de la manera más educada que puedo, algo parecido a una pesadilla. Uno trataba de hacer las escenas, de repente gritaban “corte”, teníamos que ponernos un tapabocas inmediatamente y luego quitarnos el tapabocas para seguir. Fue una batalla cuesta arriba.

Ana: Sí, fue un desafío; especialmente esta película en la que tuvimos tantas locaciones y todos tuvimos que viajar, todo el equipo. Uno quiere hacer su parte y proteger a todos los demás. Además, fue especialmente complicado por las escenas de acción: tuve que prepararme como nunca lo había hecho. Todo el entrenamiento, todas las acrobacias, todo tuve que hacerlo con tapabocas…fue un tremendo esfuerzo, era muy difícil respirar. Quiero decir, fue agotador. Y a eso le sumas el nivel de estrés y las dificultades por la logística, las pruebas…fue difícil. Pero al mismo tiempo, sólo podía pensar: “Dios mío, tengo tanta suerte de estar trabajando”. Tengo muchos amigos que no pudieron volver a trabajar. Fue un momento muy difícil para todos y me siento muy afortunada de haber recibido ese proyecto y de que lográramos hacerlo funcionar…que todos estuviéramos a salvo y bien mientras nos sentíamos productivos y estábamos haciendo algo increíble.

En la película vemos muchos personajes que se supone son los malos, pero tienen un toque de bondad dentro de ellos. ¿Sienten que siempre hay algo bueno en lo malo y malo en lo bueno?

Ana: Absolutamente. No creo que haya una cosa sin la otra. No hay nada sin lo contrario. No se puede apreciar la luz si no estás en la oscuridad. No puedes apreciar los buenos momentos si no has estado triste antes. Somos seres que cargamos con ideas y emociones y cosas de nuestra infancia a lo largo de nuestra vida, experiencias que nos formaron y cambiaron.

Lo que hemos vivido moldea todo lo que pensamos o creemos y de repente vemos que estábamos equivocados…y ahí toca reajustar todo en tu cabeza.

Tengo mis días malos y mis días buenos, como todo el mundo. Y lo bueno de esta historia es eso: Más allá de ser una gran película de acción, los personajes son reales porque tienen ambos lados.

Chris: Incluso si quieres llamar algo malo, solo es malo hasta que es bueno. Es una especie de comprensión de que siempre hay espacio para cambiar, crecer y evolucionar. Y creo que esa es una cualidad intrínsecamente humana, que siempre existe la posibilidad de despertarse, de crecer más allá de algo y cambiar.

Dentro de unos años, cuando miren hacia atrás y piensen en la grabación de The Gray Man ¿qué cree que va a recordar más?

Chris: Grabamos la película en plena cuarentena, cuando el mundo se detuvo. Sentí que estábamos tratando de lograr algo cuando tantas cosas se habían detenido. Y esa es una desviación tan grande de una industria que se basa en la comunicación constante de todas estas personas creativas…en este caso, las máscaras crean obstáculos y desafíos reales. Fue la primera vez, después de estar en esta industria durante 20 años, que tuve un nuevo enfoque de esta forma de arte. Para mí, eso es lo que esta película siempre será en mi memoria.

Ana: Hacer una película en cualquier momento es un desafío. Y si le agregamos la coyuntura, uno de los momentos más estresantes por los que todos hemos pasado, es otro nivel. Entonces, haber logrado una película como esta en tan poco tiempo, para mí fue una gran victoria. Y una gran experiencia.

Chris: ¿La verdad? Fue genial. Tantas cosas que podrían haber salido mal y de alguna manera lograron que funcionara. Fue realmente un logro.