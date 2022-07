Emmy 2022: revisa dónde ver en streaming todas las series nominadas a los premios

Este martes se dieron a conocer las nominaciones a los premios Emmy 2022, cuya ceremonia de entrega se realizará el próximo 12 de septiembre. En ese sentido, Succession se convirtió en la gran favorita en la categoría de drama, al arrasar con 25 nominaciones. En comedia en tanto, Ted Lasso sumó 20 nominaciones.

Si quieres ver algunas de las producciones nominadas, o te gustaría volver a ver los capítulos de algunas de las series consideradas, te dejamos dónde puedes disfrutar de las distintos títulos que buscarán llevarse el Emmy.

Mejor Serie de Drama

“Better Call Saul” - (Netflix)

“Euphoria” - (HBO Max)

“Severance” - (Apple TV+)

“Squid Game” - (Netflix)

“Stranger Things” - (Netflix)

“Succession” - (HBO Max)

Mejor Serie de Comedia

“Abbott Elementary”

“Barry” - (HBO Max)

“Curb Your Enthusiasm” - (HBO Max)

“Hacks” - (HBO Max)

“The Marvelous Mrs. Maisel - (Amazon Prime Video)

“Only Murders in the Building” - (Star+)

“Ted Lasso” - (Apple TV+)

“What We Do in the Shadows” - (Star+)

Serie limitada o de antología:

“Dopesick” - (Star+)

“The Dropout” - (Star+)

“Inventing Anna” - (Netflix)

“Pam & Tommy” - (Star+)

“The White Lotus” - (HBO Max)