Yailin responde sobre las supuestas fotos sin Photoshop que se filtraron de ella en medio de vacaciones por su cumpleaños

Yailin fue parte de críticas en las redes sociales por supuestas fotografías que se filtraron, donde ella aparecía junto a Anuel AA, sin Photoshop. Frente a esta polémica que se hizo eco entre los usuarios de las redes sociales, la dominicana respondió y también fue defendida por su esposo. La pareja aseguró que las imágenes difundidas fueron “editadas” y no eran reales.

Mediante un ‘en vivo’ la intérprete de “Chivirika” interactúo con sus seguidores para aclarar que todo fue con intención de generar una imagen sobre ella, y para generar una bomba mediática.

Mientras ella mostraba su rostro en la pantalla, Anuel la acarició y explicó el cuerpo de su chica es “impecable”. Posteriormente a eso, ‘La más viral’ se acomodó e indicó todo lo que quería decir referente a lo divulgado y los comentarios referentes a su físico.

“Yo no tengo que sentirme mal, ¿acaso me parieron a mí? ¿Ustedes me dan un plato de comido?”, dijo molesta por las reacciones de los internautas referentes a lo que desataría la controversia.

Posteriormente, continúo increpando a todos los ‘haters’ que han aparecido en todo momento que ella haga por medio de sus cuentas. “No hacen nada más que estar atentos a mí. A la vida ajena de otra”.

“Desde que hago una foto están atentos, desde que hago en un ‘live’. Con eso yo me conformo”, luego utilizó varias ofensas y malas palabras para referirse a las personas que se meten en la vida que no les corresponde, como la de ella y Anuel AA.

Ayer se convirtió en contenido viral fueron las fotos donde a la intérprete de “Chivirika” se la ve de la mano del ex de Karol G con unas ojeras bastante grandes. Así mismo, lograron apuntar el lente de su cámara cuando el puertorriqueño y Yailin estaban a punto de subirse a una moto de agua.

Quien se había encargado de retratar el momento, captó a la cantante de espaldas, ya que esto en las redes prendería nuevamente las constantes críticas que ha recibido.