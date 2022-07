Anitta entra para Guinness World Records por sucesso de ‘Envolver’

Saiba quanto Anitta ganhou após atingir o Top 1 no Spotify Global (Foto: Divulgação)

É ela: Anitta entrou para o Livro dos Recordes! Após todo o sucesso da música “Envolver”, a cantora agora faz parte do Guinness World Records como a primeira artista solo latina a alcançar o primeiro lugar da parada global diária do Spotify.

O feito da carioca aconteceu em março, quatro meses após o lançamento da faixa.

“Em 24 de março, a premiada cantora brasileira, atriz, e personalidade da TV Anitta (Larissa de Macedo Machado), atingiu o primeiro lugar da Global Top 200 do Spotify com ‘Envolver’ depois de acumular 6,39 milhões de streams mundiais”, diz o texto do Guinness - confira a descrição completa aqui.

A cantora comemorou através de suas redes sociais. “Ainda tentando processar o fato de que estou no Guinnes Book”, comentou em sua conta no Twitter.

Como ‘Envolver’ se tornou o hit mundial de Anitta

Apesar de ter sido lançada em novembro do ano passado, somente em meados de março que a música conquistou o público. Ela foi lançada pouco após “Faking Love” e antes de “Boys Don’t Cry”, principal aposta da brasileira na época para a atual fase de sua carreira.

Então como “Envolver” se tornou um hit?

Após vídeos da coreografia serem divulgados, durante o evento “Bloco da Anitta”, no Rio, a música estourou em diversos países latinos.

No TikTok, diversas pessoas do mundo todo foram desafiadas a realizarem um challenge, reproduzindo os passos da cantora. O desafio ganhou o nome de ‘El paso de Anitta’ e milhares de fãs reproduziram a dança nas redes sociais.

A música abriu espaço para muita expectativa para o primeiro álbum da cantora lançado por um selo estadunidense. “Versions of Me” foi lançado no dia 12 de abril e apresentou diversas outras faixas que conquistaram os fãs.

