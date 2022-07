Conoce el riesgoso momento que tuvo que atravesar Camerón Díaz antes de ser actriz que casi la lleva a la cárcel

Cameron Díaz es una de las actrices más famosas que ha protagonizado las películas más exitosas de Hollywood, y aunque se había retirado para dedicarse a su familia, recientemente anunció su regreso al cine.

Lo hace de la mano de Jamie Foxx, que fue quien la convenció de volver a la actuación y lo hará por todo lo alto, protagonizando la comedia de acción Back in Action de Netflix.

Sin embargo, llegar a ser actriz no fue nada sencillo para ella, y en una reciente entrevista confesó que estuvo a punto de ir a la cárcel antes de alcanzar su sueño.

Cameron Díaz confiesa que la usaron como “mula del narcotráfico” antes de ser actriz

Durante una entrevista en el podcast Second Life, Cameron contó que antes de ser actriz quería dedicarse al modelaje, y reunió dinero para viajar a París a buscar oportunidades.

Sin embargo, no le fue como pensaba, y es que no conseguía trabajo, ni oportunidad como modelo, y lo único que consiguió fue un extraño trabajo, que puso su vida en riesgo.

“Yo había conseguido ahorrar suficiente dinero para ir a París e intentar buscarme la vida como modelo. Sin embargo, no conseguí ni un solo trabajo en un año. Lo único que me ofrecieron fue algo que creo que consistía en trabajar como ‘mula’ para llevar drogas a Marruecos, lo juro por Dios”, dijo la actriz en el podcast.

Y explicó cómo casi es capturada por la policía y estuvo en un gran riesgo. “Fue a principios de los 90 y me dieron una maleta cerrada con llave en la que se suponía estaban mis vestidos. Yo era una chica rubia de ojos azules en dirección a Marruecos, con pantalones vaqueros rotos y botas de plataforma. Me empecé a sentir muy insegura y abandoné la maleta. Les dije a las autoridades que no sabía de quién era aquel bulto”, explicó.

Su sinceridad la llevó a evitar al menos una sentencia de 10 años por tráfico de drogas, y decidió abandonar París, regresando a Estados Unidos.

Y fue justo en Los Ángeles donde recibió su primera oportunidad en la actuación, cuando un ageste de casting se le acercó para ofrecerle una audición para protagonizar nada más y nada menos que La Máscara junto a Jim Carrey.

Desde ese entonces comenzó su carrera en la actuación, y ahora es una de las actrices más icónicas de Hollywood, a quien no podemos esperar a ver de nuevo en las pantallas tras ocho años de ausencia.