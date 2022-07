Así se conocerá al ganador de MasterChef Celebrity según Maleja Restrepo

MasterChef Celebrity se ha convertido en uno de los programas más vistos de la televisión colombiana. Durante la última semana, cuatro celebridades se instauraron como finalistas y los televidentes, así como los mismos concursantes, estaban ansiosos por conocer el nombre del ganador.

Sin embargo, con el capítulo de este domingo, los colombianos se llevaron una decepción pues, en vez de llevarse a cabo el reto de cocina, la final fue alargada y postergada para este lunes 11 de julio. En vez de disputarse el premio, la velada estuvo cargada de recuerdos y momentos de los famosos en su paso por el programa.

A propósito de la final y las especulaciones de los internautas, que ya han filtrado el nombre del supuesto ganador en redes sociales, Maleja Restrepo hizo una publicación desde su cuenta de Instagram en la que les aclaró algunas dudas a sus seguidores. Vale recalcar que la colombiana es la actual pareja de ‘Tatán’ Mejía, uno de los finalistas, y además ha seguido muy de cerca la producción.

Según lo que contó Restrepo en una de sus historias, el nombre del ganador se conocerá en vivo, pues la producción optó por grabar los cuatro posibles finales del programa, esto con la intención de que no haya riesgo de spoilers.

“Hay mucha gente que no entiende y dice: ‘Pero ¿por qué pasan la final? Ya se sabe el ganador’. No, no se sabe el ganador porque hicieron cuatro finales”, fueron las palabras de la mujer, quien en compañía de ‘Tatán’ y su hija, que también estuvo presente durante las grabaciones, explicó que ya se hicieron las cuatro celebraciones, pero que “ellos se van a enterar de quién es el ganador al aire”.

A lo que el motociclista añadió: “Lo que pasa es que se filtra muy fácil el nombre del ganador. Yo me voy a enterar igual que ustedes”.

Esta noche finalmente se conocerá al ganador del que se llevará el título de mejor chef de la temporada. Recordemos que la batalla está entre ‘Tatán’, ‘Chicho’ Arias, Carlos Báez y Ramiro Meneses.