¿Cómo nació ‘mi bebito fiu fiu’, la canción que se tomó las redes sociales?

A comienzos de los 2000, desde Perú salieron los primeros éxitos virales en Internet de la mano de artistas como La Tigresa del Oriente y Wendy Sulca, quienes hicieron canciones que se pegaron por todo el mundo generando opiniones divididas, pero sin dejar de sonar por toda la red.

Pues nuevamente desde este país latino sale un nuevo éxito viral llamado ‘Mi bebito Fiu Fiu’ que está regado por todas las redes sociales, principalmente por Tiktok y fue creado por el productor Tito Silva Music.

¿Cómo nació ‘Mi Bebito Fiu FIu’?

La pista de la canción es el sampler que utilizó el rapero Eminem para su canción Stand del álbum del 2000 The Marshall Mathers LP; sin embargo, el sonido original le pertenece a la canción Thank You de la cantante británica Dido, que está en el disco Sliding Doors de 1998.

La letra está inspirada en el expresidente de Perú, Martín Vizcarra, quien, además de ser declarado por el parlamento con la incapacidad moral para seguir en su cargo por las investigaciones que tenía encima y por las cuales dejó la presidencia en 2020, dos años después de haber asumido el cargo por la destitución de Pedro Pablo Kuczynski, dio de que hablar por una infidelidad.

Se filtraron unos chats de WhatsApp que mostraban que el mandatario en ese momento de los peruanos sostenía una relación con la excandidta al Congreso Zully Pinchi. En los escritos se puede ver como ella se refiere a Vizcarra como “mi bebé”, “mi bebito” y “fiu fiu” cuando él le envío una foto de su cara y esto fue lo que usó el productor Tito Silva Music.

La letra toma esta historia de infidelidad, un poema que al parecer Pinchi le había escrito a Vizcarra llamado ‘Las noches que te soñé' y las declaraciones del expresidente en el que él se defiende y dice que para él lo más importante es su familia y su esposa.

Es así como nació la canción ‘Mi bebito fiu fiu’ que se tomó las redes sociales y es tendencia en las plataformas musicales, incluso en Spotify, en donde la bajaron pese a estar dentro de los 50 temas más escuchados.