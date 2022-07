“Guisa”, así catalogan a la hermana de Yina Calderón

Yina Calderón ha sido conocida por personalidad sincera y espontánea lo que la ha llevado a un sinfín polémicas en redes sociales con otras reconocidas creadoras de contenido como ‘Epa colombia’ y la más reciente Andrea Valdiri. A estas constantes peleas se suma ahora su hermana mayor Juliana Calderón, conocida por su empresa de productos para el cabello.

La empresaria por medio de su cuenta de instagram quiso interactuar con sus seguidores desde la caja de preguntas, en donde fue tildada de guisa, por una de sus seguidoras. Otros de sus detractores la calificaron como “Lo más guiso de Colombia”, ante los repetivos insultos Juliana no se quedó callada y le respondió a quienes buscaban insultarla. “Preferimos ser lo más guiso de Colombia que aparentar lo que no somos y ser malas personas ¡Así que soy guisa 100%!...De hecho, esta foto es de cuando Yina empezó con las fajas y yo con los productos para el cabello ¡más o menos 7 años!”, declaraciones que estuvieron acompañadas una fotografía junto a dos de sus hermanas, entre ellas Yina Calderón.

Pero no todo fue negativo para Juliana, también recibió comentarios de fortaleza y admiración tanto de su físico como de los productos capilares que ofrece a sus clientes. Vale resaltar que ambas ha sido muy unidas como lo dejan ver en sus redes sociales, tanto así, que suelen estar sumergidas en polémicas con otras creadoras de contenido.

Lo que queda claro, es que las hermanas Calderón no tienen ningún filtro a la hora de responder los malos comentarios y que al parecer Yina Claderón no es la única a quien le gusta verse inmersa en peleas y enfrentamientos por medio de sus redes sociales.

¿Por qué se queja Yina Calderón de los internautas que la “acusan” con sus familiares?

A través de sus historias de Instagram, Yina Calderón decidió tomarse un momento para dirigirse a algunos de sus detractores, comentando que ya se enteró que varios internautas le han enviado a sus familiares algunas fotos y videos de su participación en la marcha LGBTI celebrada en Medellín el pasado domingo.

“Empezaré diciendo que ya dejen de enviarle videos a mi mamá de mi comportamiento en la caravana de ayer, que yo hice esto, que yo hice lo otro, que yo mostré, que yo no mostré”, comentó la DJ en una publicación.

Seguidamente le hizo saber a sus haters que lo que estaban haciendo era en vano porque de acuerdo con ella, a su familia no le afectan los comentarios negativos. También invitó a sus detractores a desistir de este tipo de acciones ya que lo único que hacen es desgastarse.

“A mi familia no le importa en lo más mínimo, no le importa lo que diga la gente. Nosotros somos una familia diferente, entonces mi mamá y papá entienden que yo soy así y ya. Entonces no se desgasten porque ni siquiera me regañan. No se pongan con esa estupidez”, concluyó Yina calderón.