“Hasta para cantar tonteras hay que tener talento”: Christian Nodal arremete contra Bad Bunny

Hace unas semanas Christian Nodal arremetió contra J Balvin. El turno de sus fuertes críticas le tocó esta vez a Bad Bunny. El cantante de música popular afirmó que el conejo malo cantaba “pendejadas”.

Estas fuertes declaraciones fueron emitidas en medio de una entrevista para la revista Rolling Stone, donde respondió con opiniones sobre múltiples temas. Entre sus respuestas se tomó el tiempo para mencionar su disgusto con el tema “Safaera”, interpretado por el ‘Conejo Malo’ junto a Jowell y Randy. Nodal aseguró que “jamás” se le ocurrió escribir de esa manera.

Respeto todos los géneros, pero a veces sí sé que hasta para cantar pendejadas y decir estupideces hay que tener talento”. — Christian Nodal

Con esa frase comenzó increpando el ex de Belinda, cuando le preguntaron qué opinaba sobre los múltiples géneros musicales a los que él se dedica. “A mí nunca se me habría ocurrido escribir algo como (señala una frase explícita de “Safaera”), pero hay que tener talento para hacerlo”, indicó.

Finalizó su comentario aseverando que no comulgaba con el género urbano, ya que no estaba de acuerdo con sus melodías. “Claro, las marcas, cantar de drogas, cantar de ropa, está bien, pero de eso se trata la vida. No todo el tiempo se puede vivir de fiesta”, explicó con sarcasmo.

Nodal defendió su género musical

Christian Nodal defendió el género musical al que representa, al igual que su cultura a la que se siente orgulloso. Calificó el género “regional mexicano” como “bondadoso”.

A mí me gusta mucho el mensaje que da mi género, está muy apegado a la realidad. Es un mensaje muy bondadoso. Puedo cantar mis canciones en una velada, en una noche bohemia, y me siento orgulloso de mis letras y melodías. Yo no me sentiría orgulloso cantando otras cosas, y por esto, esta cultura tiene que seguir, porque es lo bello de la vida” — Christian Nodal

Hace poco el cantante mexicano empezó a hacerse eco en los medios de comunicación y en las redes sociales por sus fuertes críticas hacia artistas del género urbano, como a su música en sí.