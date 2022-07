Con pañales y mamelucos: mujer de 28 años actúa y se viste como bebé

Lucy Anne, proveniente de Nueva Jersey, Estados Unidos, asegura que disfruta actuar y vestirse como bebé. La mujer de 28 años contó que usa pañales, chupetes y gatea por la casa, así lo reveló el diario The Mirror.

Lea también: ‘La Segura’ reveló en sus historias cómo le gusta tener relaciones sexuales

Lucy se dio cuenta por primera vez de que deseaba volver a su infancia a la temprana edad de nueve años. Sin embargo, no fue hasta que cumplió 26 que comenzó a hacerlo realidad. Sus inicios en dicho mundo lo hizo de la mano de su expareja, con quien compartía los mismos gustos.

La mujer, que actualmente es una analista de seguridad cibernética, pasa su tiempo en casa sin hacer nada más que caminar en pañales, usar mamelucos y hacer uso del chupete.

“Cuando era adolescente, experimenté usando pañales y comencé a explorar la comunidad de ‘adultos amantes de los pañales para bebés’ (ABDL) después de pensar en ello durante más de diez años”, le expresó la joven al medio.

Pese a que asegura que su motivación no es de índole sexual, confesó que vende fotos por internet de sí misma vestida como infante.

También le puede interesar: ¿Robots racistas y sexistas? Un nuevo estudio prende las alarmas en la comunidad científica

“Abrí una cuenta de Instagram para compartir mis imágenes porque me siento linda y a veces recibo mensajes directos donde la gente me pide fotos específicas o simplemente me envían dinero porque les gusta mi contenido. (…) Gané 370 libras esterlinas de las comisiones (aproximadamente un 1.800.000 de pesos colombianos), pero probablemente gané más de las personas que me enviaron dinero para comprar nuevos animales de peluche, chupetes o pañales”, dijo la mujer.

Asimismo, añadió que tiene un fiel colaborador que le manda 115 libras esterlinas cada mes para que los gaste en pañales para adultos, y aseguró que su propósito es que la experiencia de ser un bebé sea “lo más real posible”.

En cuanto a las peticiones morbosas que recibe a diario en sus redes, Lucy manifestó que es algo que le incomoda y que siempre trata de ignorar. Aun así, recordemos que este tipo de conductas suelen ser reprochadas por los usuarios en redes, pues alegan que podría representar un riesgo ante la posibilidad de promover graves delitos contra menores de edad.