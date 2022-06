Amber Heard estaría siendo investigada por dar falso testimonio

Amber Heard no parece poder alejarse de los temas legales. Luego de haber perdido el escandaloso juicio contra su ex esposo, Johnny Depp, que terminó con ella siendo declarada culpable de difamación y obligada a pagarle más de US$ 10 millones al actor, ahora trascendió que la actriz aún está siendo investigada por las autoridades de Australia por un incidente en el año 2015.

Según un video que se viralizó en TikTok, la actriz de Aquaman está siendo investigada por haber mentido bajo juramento. El video es del 21 de octubre de 2020, tomado en una reunión del senado del Rural and Regional Affairs and Transport Legislation Committee (Comisión de Asuntos Rurales y Regionales y Legislación del Transporte), pero su contenido sigue vigente puesto que el Australia’s Department of Agriculture, Water and the Environment (Departamento de Agricultura, Agua y Medio Ambiente de Australia) confirmó a Newsweek en mayo de este año que la investigación continúa en torno a la actriz por haber llevado a sus perros, Pistol y Boo, al país en mayo de 2015, y por haber mentido bajo juramento.

Heard estuvo en un conflicto con las autoridades australianas por el traslado ilegal de sus mascotas

Heard estuvo en un pleito legal con las autoridades locales por haber llevado a sus perros sin declararlo. Ahora, a pesar de que salió libre en su momento, ha sido acusada de declarar falsamente, ya que en su tarjeta de inmigración puso “no” en la pregunta de si estaba importando algo al país que debiera ser declarado.

En el video de la red social, se puede escuchar a Peta Lane, en ese entonces primer subsecretario de la División de Cumplimiento, decir lo siguiente (vía Newsweek): “Hubo una pregunta esta mañana en relación con Amber Heard. Puedo confirmar que el departamento está investigando ese asunto. Hubo evidencia presentada en el caso judicial de Londres que sugería que se proporcionaron declaraciones falsas en el caso judicial de Australia en 2016, por lo que estamos investigando eso.”