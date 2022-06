Esta es la otra profesión de ‘La Mujer Araña’

Días atrás toda Latinoamérica no hizo más que hablar del famoso video íntimo de “La Mujer Araña” y desde entonces muchas preguntas han llegado a la cabeza sobre la vida de sus protagonistas.

Recientemente ofrecieron una entrevista a unos youtubers en las que se presentaron como Mary Jane y Peter, sí, los mismos nombres de los personajes de la famosa saga de ‘Spider-Man’.

Ella tiene 22 años, él 24 años, y son de Barranquilla lugar donde viven juntos desde hace casi un año. La joven es bachiller y de momento se dedica a cursar estudios por medio del Servicio Nacional de Aprendiza (SENA), pero mientras continúa con su formación académica se dedica al estilismo.

“Mi talento es planchar cabello, hacer blower y hacer diversas cosas en el cabello triturado”, dijo mientras agradecía a su madre de brindarle la oportunidad de poder estudiar y formarse. En el caso de él, se dedica al dibujo erótico con piezas magnificas que según dijo no podía mostrar en cámara.

Así enamoró ‘El Hombre Araña’ a ‘La Mujer Araña’

Ella confesó que se conocieron a través de la red social de Facebook, después de un par de charlas se citaron en la fiesta de una amiga de ella. Pero a medida que avanzaba la noche se pusieron a bailar y surgió lo que él denominó como “amor a primera vista”.

Sobre la famosa pose arácnida de la que todos hablan él precisó que es muy visual y que imita algunas de las cosas que ve, y en el caso de la intimidad no es la excepción, pese a los riesgos de la famosa elevación corporal que hicieron.

“Bueno, la verdad es que yo soy un hombre, se puede decir que me antojo, todo lo que veo lo quiero hacer, lo vi en un video y quise experimentar”, confesó con picardía.

Ella la más criticada y él es el más deseado

Lejos de devastarla al ser expuesta su intimidad, dijo que no le dio importancia pese a que se topó con cientos de comentarios algunos llenos de críticas, pero otros también de mucho apoyo.

“Sí un poquito me afectó, pero pidiéndole a Dios que me diera fuerza para que yo pudiera seguir con esta batalla que llevo y así voy, pidiéndole a Él, orándole”, dijo.

Caso contrario al del joven quien es vanagloriado por su virilidad y dotación en la mayoría de los puntos de encuentros digitales.

¿Cómo se filtró el video?

Una de las preguntas qué más se hacen quienes vieron las intimas imágenes es cómo se filtró el video a lo que él contestó que ambos estaban en un evento familiar, y que durante la celebración prestaron el teléfono contentivo del video.

“En realidad nosotros estábamos en una fiesta familiar, con desorden, estaba grabando, le dejé el teléfono a alguien y no sé a quién se lo di. Me metí en la recocha y cuando fui a pedir el teléfono no sé quién lo tenía”.

Lo que vino después fue historia, pues ninguno de los supo quien tomó las imágenes. Y que es la fecha en la que aún no sabe quién tiene el teléfono porque sigue extraviado. Niegan además ser protagonistas de los otros videos que les adjudican, pues dijeron que por los tatuajes de ambos se pueden identificar.