Conoce más sobre los actores de Netflix muertos en Baja California

Dos actores con gran popularidad en el medio teatral fronterizo perdieron la vida cuando viajaban en una camioneta con rumbo a unas grabaciones.

Se trató de Ray Garduño y Juan Francisco González Aguilar. Según los reportes, todo ocurrió cuando los actores, acompañados por otros seis miembros del equipo que se dirigían a una locación para grabar en la península de Baja California.

“Desde el día del accidente, sus compañeros actores enviaron condolencias a través de sus redes sociales e incluso hubo quienes señalaron aparente negligencia ante los hechos, ya que Netflix no emitió un comunicado al respecto. Sin embargo, el Screen Actors Guild informó que estuvo en contacto con la producción de dicha plataforma y también con la Asociación Nacional de Actores (ANDA)”, citó El Informador.

Grabando “El Elegido”

Se supo que todo ocurrió durante las fechas de rodaje de la serie “El elegido”, la serie de Netflix. La noticia generó gran impacto por la trayectoria y trabajos que estos dos actores.

Una gran pérdida en el mundo del espectáculo (Agencias)

Las críticas no han parado porque se asegura que la productora a cargo estaña usando vehículos con las llantas lisas, con conductores cansados y los actores no estaban recibiendo el tratamiento de seguridad y logística adecuados.

Laura Zapata, hermana de Thalía, escribió para reclamar por la lamentable pérdida. “¿Negligencia de quién? ¿De las compañías productoras? ¿De la ANDA, que no se ocupa de vigilar permanentemente la integridad de los contratos colectivos de trabajo de las casas productoras? Exijamos que nuestro sindicato vele por nuestros derechos de una fuente de trabajo digna, pero sobre todo, segura”.

Los dos talentos

Raymundo Garduño, conocido como “Ray” había nacido en la Ciudad de México, pero hizo una labor en Tijuana al agrupar a los actores que pasan a Estados Unidos con la ilusión de dedicarse a su arte. De hecho fundó desde el año 2000 “Emigrantes Teatro”.

“Ray hacía teatro como subirse al ring, a dar pelea por el teatro como una de las formas no de imitar sino de significar la vida”, escribió Fernando de Ita.

Una gran pérdida en el mundo del espectáculo (Agencias)

El histrión realizó varias puestas en escena, cubriendo al público infantil y juvenil, piezas que se llevaban a cabo en Tijuana, Ensenada y Mexicali, en Baja California. Se recuerda la puesta en escena de la obra: Dios es un bicho.

Por su parte, el actor Juan Francisco González Aguilar es el intérprete del personaje de Víctor Jara en el video THIS IS NOT AMERICA de René Pérez (Residente); el cual ganó el Grand Prix en el festival Cannes Lions. Juan Francisco también gozó de gran cariño de parte del gremio de artistas de la región. En el funeral no faltaron las muestras de cariño, las flores y las anécdotas a su lado.

Contenido relacionado

Lo que dijo Regé Jean Page sobre su regreso a ‘Bridgerton’: Su foto alborotó las redes

Datos curiosos sobre la popular serie de Netflix, ‘The Umbrella Academy’